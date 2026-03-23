全国梅酒品評会2025「金賞受賞梅酒」、数量限定「獺祭梅酒」が博多駅前で楽しめる

4月2日（木）から5日（日）までの4日間、JR博多駅前広場 賑わい交流空間で『全国梅酒まつりinJR博多シティ2026』が開催されます。会場では、全国梅酒品評会2025で各カテゴリの金賞を受賞した梅酒を提供。さらに、一般社団法人梅酒研究会と株式会社獺祭のコラボレーションにより誕生した数量限定「獺祭梅酒」の販売も行われます。

https://umeshu-matsuri.jp/hakata/

全国梅酒品評会2025 金賞受賞梅酒について

全国から出品された梅酒を審査する「全国梅酒品評会2025」では、9つのカテゴリごとに金賞が選出されています。本イベントでは、その各カテゴリの金賞受賞梅酒を会場で楽しむことができます。

数量限定「獺祭梅酒」販売

会場では、一般社団法人梅酒研究会と株式会社獺祭のコラボレーションにより誕生した「獺祭梅酒」を数量限定で販売します。同商品は、梅酒まつり以外では入手機会が限られている特別商品で、なくなり次第終了となります。有料試飲 1杯（約20ml）900円ボトル販売 1本（720ml）15,950円（税込）

メインイベント 全国の梅酒120種以上を飲み比べ

会場では、全国各地の酒蔵が手がける梅酒120種類以上が勢揃いします。専用コイン梅銭(うめせん)を使って飲み比べ。定番の梅酒のほか、にごり梅酒や柑橘ブレンド、全国梅酒品評会受賞銘柄なども提供され、普段なかなか出会えない銘柄を楽しむことができます。

https://umeshu-matsuri.jp/hakata/

開催概要●前売チケット （販売期間：4月1日(水)まで）・専用コイン「梅銭(うめせん)」21銭 1,900円・専用コイン「梅銭(うめせん)」21銭＋オリジナルグラス 2,700円●当日チケット（販売期間：開催期間中）・専用コイン「梅銭(うめせん)」19銭 1,900円・専用コイン「梅銭(うめせん)」19銭＋オリジナルグラス 2,700円

開催日時4月2日（木）14:00～21:004月3日（金）14:00～21:004月4日（土）12:00～20:004月5日（日）12:00～18:00開催場所JR博多駅前広場賑わい交流空間（福岡県福岡市博多区中央街1-1）共催：一般社団法人梅酒研究会、九州旅客鉄道株式会社、株式会社JR博多シティ後援：(公財)福岡観光コンベンションビューロー、福岡県※飲酒運転は法律で禁止されています。20歳未満の方の飲酒はできません。

【ボランティアスタッフ募集】

約200名募集いたします。※先着順のため人数が集まり次第終了みなさまのエントリーお待ちしております。

https://ws.formzu.net/fgen/S822450890/