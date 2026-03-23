保育・教育・療育施設向けICTサービスを提供する株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）は、3月の卒園・進級シーズンにあわせて、保護者から保育・教育・療育施設で働く先生への感謝メッセージを募集する「せんせいありがとう」プロジェクトを実施します。寄せられた感謝の声は編集のうえ、コドモンの公式サイトおよびSNSでまとめて公開し、社会全体で先生方を応援する機会をつくります。

■企画の背景

3月、保育園や認定こども園をはじめとするこども施設の先生方は、一年の中でも特に忙しい時期を迎えています。特に多くの保育施設では3月31日が最終登園日となります。先生方は、成長を見守ってきた子どもたちを見送ったあと、翌日の新年度に向けて新たな子どもたちを迎える準備を整えます。そんな「見送る寂しさ」と「新たな出会い」への思いが混じり合う節目に、日々子どもたちの育ちを支える先生方の貢献に改めて光を当てたいと考え、本プロジェクトを企画しました。当社はICTを通じた業務省力化だけでなく、子どもを見守る先生方の「働きがい」を支えることも、子どもたちを取り巻く環境を整えるための大切なピースであると考えています。このプロジェクトが、日々子どもを見守る先生方の保育・教育への感謝の機運を醸成することを願っています。

■「せんせいありがとう」プロジェクト概要

・名称：「せんせいありがとう」プロジェクト・募集期間：2026年3月23日～3月31日・対象：保育園、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、児童発達支援等のこども施設を利用されている保護者の方（匿名・ニックネームでの投稿可）・公開日：2026年3月27日より順次、当社公式サイトおよびSNSで掲載

■寄せられた声の紹介

すでに寄せられている保護者から先生に向けた声をいくつか紹介します。「子どもから、『お片付けをしようね、と言われるので一生懸命やってたけど、やらない子もいる。自分だけやってるのはなんだか嫌だ』と小さなボヤキを聞いたので連絡帳に書きました。何日かして、子どもが金色の手裏剣を手に、『お片付け大臣って表彰されたんだよ！一番が金色で、二番は…』と嬉しそうに誇らしげに話していました。さりげなく、気持ちを汲んでプラスの体験に変えてくださったことに感謝です。」（神奈川県・認可保育園に通う年中のお子さんの保護者から）「年長最後の学芸会。劇のセリフを覚え、練習の時間に上手に言えた日、大好きな担任の先生に『すごく上手だったよ！』と褒めてもらった。自信がついて家でも何度も披露してくれました。大好きな先生のたった一言で、こんなにも輝く姿がみられるのかと、先生は凄いなと思いました。この一年、今の担任の先生になってから、いろいろな事に積極的に取り組んだり興味を持ったりと、成長する姿を見ることができ、感謝しております。」（福岡県・認定こども園に通う年長6歳のお子さんの保護者から）

■実施内容

【1】声の募集

保護者からの感謝メッセージを広く募集します。投稿は短文でも長文でも構いません。＜参加方法＞▼X（旧Twitter）ハッシュタグ #せんせいありがとう #コドモン を付けて投稿。▼Instagram当社アカウント（@_codmon_）をタグ付けし #せんせいありがとう を付けて投稿（投稿形式は、通常投稿・ストーリーいずれも可）。※注意事項：いただいた投稿は当社アカウントでリポストしたり、アカウント名を出さない形でオンライン上の記事として、編集して紹介する場合があります。

【2】声の公開

集まった声は、2026年3月27日～31日にかけて当社サイトおよびSNSでまとめて公開します。※投稿されたすべての声が紹介されるわけではございません

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育・療育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

【お問い合わせ・ご質問等】

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞株式会社コドモン 広報press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞株式会社コドモン サポートセンターMail： inquiry@codmon.comTel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00)※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。