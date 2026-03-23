株式会社やる気(本社:京都府京都市/代表取締役:大島幸士)が展開する京都発祥の元祖カルビ丼とスン豆腐専門店「韓丼」は、2026年3月25日（水）に鹿児島県内2店舗目となる新店舗をグランドオープンいたします。

韓丼公式サイト https://kandon.jp/

■韓丼 について：本場の味を、日常の贅沢に

「韓丼」は、京都で産声を上げた「カルビ丼とスン豆腐」の専門店です。焼肉の醍醐味と韓国の食文化を融合させ、現在は全国で多くのお客様に支持されています。店内は調理の熱気がダイレクトに伝わる「オープンキッチン設計」を採用。職人が肉を焼き上げる音、香ばしい香り、グツグツと沸き立つ湯気など、五感のすべてで“焼きたて・出来たての美味しさ”を体感いただけるライブ感を大切にしています。近年「カルビ丼業態」が増加する中、韓丼は“元祖カルビ丼×スン豆腐専門店”として、創業当初から変わらぬ製法と品質にこだわり続けています。この度オープンする出水店でも、創業当時から変わらぬ製法と品質を守り抜き、地元の方々に「本場の味を、日常の贅沢に」と感じていただけるお店作りを目指してまいります。

【新店舗情報】カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼 出水店・住所：〒899-0125 鹿児島県出水市黄金町５１０・電話番号：0996-68-3150・営業時間：11:00～22:30（L.O.22:00）

◼️創業16年から変わらない「4つのこだわり」

独自の「熟成生だれ」と直火の魔法看板商品のカルビ丼は、厳選された醤油に野菜や果物を配合した「秘伝の熟成生だれ」を使用。注文ごとに強火の直火で一気に焼き上げることで、タレが香ばしく焦げ、肉の旨みを最大限に引き出します。この「香ばしさ」こそが、家庭では真似できない韓丼だけの味の決め手です。唯一無二の味を生む、手作り「タテギ」のスン豆腐スン豆腐の命とも言える味の素「タテギ」は、工場で毎日丁寧に手作りしています。その「タテギ」をベースに、魚介と肉の旨味を凝縮したコク深い特製スープを店内で丁寧に仕込み、グツグツと沸き立つ状態で提供します。最後の一口まで熱々で楽しめる、具材の旨みが溶け込んだヘルシーで満足感の高い一品です。どなたでも楽しめる幅広いメニュー構成ボリューム満点の丼メニューから、栄養たっぷりで女性にも嬉しいスン豆腐まで、種類豊富なラインナップをご用意。お一人様でのクイックなランチから、ご家族でのゆったりとした夕食まで、あらゆるシーンで本場の味を気軽にお楽しみいただけます。オープンキッチンが生む「ライブ感」単に食事を提供するだけでなく、調理の「音・香り・熱気」を間近で感じられるオープンキッチンにこだわっています。職人が肉を焼き、スープをグツグツと煮立たせる様子は、まさに食のエンターテインメント。五感で楽しむ“出来たての美味しさ”を体感いただけます。

◼️その他メニュー

【公式アカウント/サイト】●X（旧Twitter）https://twitter.com/kandon_yaruki●instagramhttps://www.instagram.com/kandon_yaruki/●公式LINEhttps://line.me/R/ti/p/@833fokwp●公式サイトhttps://kandon.jp/

◾️株式会社やる気について

代表者：代表取締役社長 大島 幸士創業：1987年所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/