株式会社Ele Mag Lab.(以下、当社)は、対象物に接触した状態で電界を誘導する独自技術「CAシステム(Coulomb Attractor System)」について、一次産業(ウニ漁業者、イチゴ農家等)をはじめとする食分野での品質向上に関する検証・導入が進むとともに、美容領域での官能評価を経た商品化、企業ウェルネス領域および一般家庭等での活用を推進していることをお知らせします。さらに医療分野においては、医療機器としての実用化に向け、医療機器認証を申請済(審査中)です。

本技術は、食料品質の向上、健康コンディショニング、美容機能補助など、複数産業を横断して活用可能な「電界誘導技術プラットフォーム」として、応用拡大を目指します。





CAシステム





■背景：一次産業の品質課題から、健康・美容・医療まで

一次産業・食品流通では、鮮度、食材組織、ドリップ、味覚に関する評価、冷凍・解凍工程における品質低下など、商品価値を左右する課題が存在します。

また美容・ウェルネス領域では、日常的なコンディショニングや体感価値の向上が求められています。

当社は、CAシステムを「食」「美容」「ウェルネス」「医療」へ連続的に接続できる技術として位置づけ、実証と実装を進めています。









■技術概要：CAシステム(Coulomb Attractor System)とは

CAシステムは、導体と絶縁体を組み合わせた構造により、対象物へ接触状態で電界を誘導し、物質や生体の状態に作用することを目指す技術です。

技術説明(公式サイト)： https://www.elemag-lab.co.jp/technology/









■取り組み(1)：一次産業・食分野(品質向上)

＜ウニ漁業者・イチゴ農家などで検証・導入が進行＞

CAシステムを食品に接触させることで電界を誘導し、品質設計の観点から食材の状態変化に着目し、品質向上を目指す取り組みを進めています。現在、以下の生産者で検証が進行しています。

・ウニ漁業者

・イチゴ農家

・漁業生産者

・農業生産者





検証において確認されている成果(当社確認事項)は以下の通りです。





・鮮度保持(劣化速度の抑制)

・食材組織の保持(分子整流)

・ドリップ低減(水分子の配向)

・官能評価における評価の向上





また冷凍工程においても、以下の観点で効果が確認されています。





・冷凍前処理による品質向上

・解凍時の品質低下を抑制し、解凍後の品質を高める取り組み





＜食品分野：検証概要＞

・対象 ：寿司ネタ、魚類、貝類、肉類

・期間 ：7日～14日

・比較条件：同一対象物(同一ロット等)について、CAシステム使用条件／不使用条件で比較





当社はこれらの結果を踏まえ、CAシステムを一次産業における品質向上技術、ならびに生産性向上による利益拡大に寄与する技術として、現場実装を拡大していきます。









■取り組み(2)：美容分野(検証・商品化)

＜プロヘアメイクによる検証を経て、化粧品メーカーで販売開始＞

美容分野では、大手レーベル登録のヘアメイクアーティストによる検証が行われました。検証では、以下の観点での確認が報告されています。





・化粧品の浸透感向上(使用感)

・使用感としての浸透感に関する評価

・エイジングケア評価の向上(官能評価)





さらに、検証を行ったヘアメイクアーティストが運営する化粧品メーカーにより、関連商品の販売が開始されています。官能評価では、以下の評価が得られています。





・肌のハリ(官能評価)

・保湿感(官能評価)

・質感改善(官能評価)





＜美容分野：官能評価概要＞

・対象人数 ：20人

・評価項目 ：浸透感覚、表面感覚、継続感覚

・評価スケール：官能評価(評価者の主観評価)









■取り組み(3)：健康(ウェルネス)分野(コンディショニング)

「移動式グランド構造」により、企業・施術施設から一般家庭まで導入が進行

健康分野では、移動式グランド構造を採用し、身体コンディショニング技術としての応用を進めています。これにより、以下の活用が報告されています。





・コンディショニング(からだケア)を目的とした活用

・リラクゼーション

・身体ケア





＜ウェルネス：導入形態・利用目的＞

・導入形態：企業、施術施設、一般家庭

・利用目的：からだケア、リラクゼーション





現在、本技術は企業のリラクゼーション施設や一般家庭等で導入が進んでおり、累計販売実績：3,200台があります。









■取り組み(4)：医療分野(医療機器認証：申請済〈審査中〉)

CAシステムは生体電磁界研究の観点から、医療分野への応用が検討されています。現在、医療機器認証を申請済(審査中)であり、医療機器としての実用化を目指します。

研究対象は以下の領域です。





・生体電荷

・細胞膜電位

・イオン挙動





将来的には、以下の医療応用の可能性が期待されています。





・神経疾患領域における支援・補助への応用

・リハビリ補助

・生体電位調整

・医療：申請情報

・区分：管理医療機器 クラスII

・想定用途：電位治療器

(※上記は申請情報の表記であり、特定の疾患に対する治療効果を標榜するものではありません)









■今後の展開

当社は、一次産業での実装拡大と効果検証の深化を進めるとともに、美容・ウェルネス領域でのパートナー連携、医療分野での開発・審査対応を通じて、CAシステムの社会実装を加速してまいります。









■会社概要

商号 ： 株式会社Ele Mag Lab.

代表者 ： 大村 はつ子

所在地 ： 東京都目黒区自由が丘1-4-10(自由が丘研究所)

設立 ： 2016年8月

事業内容 ： 研究開発

資本金 ： 1500万円

技術名称 ： CAシステム(Coulomb Attractor System)

技術ページ： https://www.elemag-lab.co.jp/technology/

会社情報 ： https://www.elemag-lab.co.jp/company/









■注記(重要)

本リリースに記載の内容は、当社確認の検証結果・報告内容に基づくものであり、すべての環境・個体・条件における同等の結果を保証するものではありません。

医療分野に関する記載は研究・開発および認証審査に関するものであり、特定の疾患の治療効果を標榜するものではありません。

美容・ウェルネス領域に関する記載は、使用感・官能評価・活用目的に関するものであり、医薬品的な効能効果を標榜するものではありません。