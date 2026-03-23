大正製薬ではタウリンの持つ多彩な価値を、若い世代の視点で表現する取り組みとして、イラスト化プロジェクトを実施しました。従来の「疲労回復」だけでなく、運動、美容、日々の健康維持など、タウリンが持つ幅広い可能性を、ユニークなイラストとともに紹介します。

【桜美林大学での授業実施について】

桜美林大学リベラルアーツ学群が開講している、科学的情報をわかりやすく図解するスキルを育成することを目指した「科学技術コミュニケーション論B」という授業において、当社社員が専門的な講義とグループディスカッションを担当し、学生の皆さんが独自の視点で健康情報の図解を作成しました。 当社からは3名の社員が参加し、タウリンとは何か、当社とタウリンの歴史、タウリンの生理作用などについて解説しました。学生からは「タウリンってこんなにいろんな機能があるの！？」「疲れ以外にも効くんだ」「猫はタウリンを作れないんだ」など驚きの声が多く上がりました。 講義だけでなく、学生と社員がグループに分かれて活発なディスカッションを行い、双方向で意見を交換しました。その後、学生たちは習得した知識をもとに興味のあるトピックを選び、タウリンの複雑な生理機能をイラスト化する制作に取り組みました。

学生作品および有賀准教授作品の紹介

本レターでは、学生の皆さんが制作したイラスト2点と、講義の担当教員である桜美林大学リベラルアーツ学群の有賀准教授が制作したイラスト1点について、それぞれの作品とポイントをご紹介します。

1.食べてお肌の乾燥対策「タウリン」

【イラストで伝えたいこと】タウリンの役割とタウリンを含む食材を知り、日常的に意識して摂取してもらうこと。【工夫したこと・改善したいこと】- 魚介類だけでなく、肉類にも少量のタウリンが含まれることを明記- 陰影を減らし、明るいカラーで統一することでより目を引く見た目に- 細部まで描き込み、見て楽しいイラストに仕上げた

2．授業とバイトでヘトヘト？そんな君にタウリン！

【イラストで伝えたいこと】タウリンの効果を知り、健康的にタウリンを摂取するきっかけとなること。【工夫したこと・改善したいこと】- フリー素材を使わず、すべて自分で描いて世界観を統一- 食材を可愛らしく描き、印象に残りやすくした- 大学生らしい女の子を描いたが、キャラクターの表情や魅力に改善の余地があると感じた

3.タウリン美肌（有賀准教授作品）

【イラストで伝えたいこと】タウリンを取り込むことで、保湿・抗酸化・バリア機能のサポートが得られ、美肌につながる点を意識してほしい。【工夫したこと・改善したいこと】- イケメンキャラクターとタコや貝のイラストの画風を揃えることに苦労- 学生向けにポップな雰囲気に寄せたが、美容広告のように背景グラデーション、明朝体の文字などへ寄せても良かったと感じている- 仕上げ段階で「タコを食べるシーン」のアイデアを採用したため、口元や手の描写がやや粗くなったが、インパクトは高まった

総評

今回紹介した3点はいずれも既存素材を用いず、学生や教員がすべて自ら作成した作品です。発想力や表現力の豊かさに加え、イラストスキルの高さにも大いに感銘を受けました。ここでは紹介しきれませんでしたが、「猫×タウリン」「ダイエット・筋トレ×タウリン」など、ユニークなテーマの作品もありました。若者の視点でタウリンの魅力を表現することで、同世代への親近感や共感につながったと感じています。大正製薬では今後も、タウリンの価値をさまざまな切り口で発信してまいります。

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