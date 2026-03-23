兵庫県明石市・大蔵海岸のBBQ施設、ZAZAZAでは2026年4月4日から週末限定で、大型グリルを使った肉焼きコーナーを新たに設けます。BBQならではの大型グリルで肉を豪快に焼き上げる様子を目の前で楽しみながら、焼きたてを味わえる企画です。ZAZAZAは、明石海峡大橋と淡路島を一望できるロケーションも魅力のひとつ。海を望む開放的な空間の中で、炎と香りを楽しむBBQの時間を過ごせます。

炎が上がるグリルで豪快に焼き上げ

コーナーでは、南米のBBQスタイルで使われる大型グリル「パリージャグリル」を使い、スタッフが目の前で肉料理を焼き上げます。炭火の上で高さを調整しながら焼き上げるグリルで、肉のうまみを引き出しながら豪快に焼き上げるのが特徴です。炎が上がり、香ばしい香りが広がる中で焼き上がる肉の様子は、BBQならではの見どころ。お客様が選んだメニューをスタッフがグリルで焼き上げるスタイルで提供します。

週末ごとに楽しめる日替わりBBQメニュー

提供するメニューは、下記の中から実施日の土日ごとに日替わりで2種類程度を用意。訪れるたびに違ったメニューに出会える楽しみも、このコーナーの魅力です。《提供予定メニュー（一例）》・骨付きスペアリブ 600円・BBQ骨付きソーセージ 500円・スパイシーチキンレッグ 600円・ランプの串焼き 700円・BBQバーガー 1,000円・トマホークステーキ 1,000円（すべて税込）

焼き上がりを待つ時間もBBQの楽しみ

炎と香りを眺めながら待つひととき

肉が焼き上がるまでの時間も、このコーナーの魅力のひとつです。グリルで肉が焼き上がる様子を眺めながら、その場の臨場感を感じられます。目の前で肉が焼けていく様子を眺めながら、次に食べる一品を選ぶ時間も、BBQならではの醍醐味です。

プレミアムスパークリングワイン「シャンドン ロゼ」も

さらに、焼き上がりを待つひとときをより華やかに楽しめるよう、プレミアムスパークリングワイン「シャンドン ロゼ」も用意します。鮮やかなローズピンクの色合いとフルーティーな香りが、BBQの時間を彩ります。グラスを傾けながら、焼き上がりを待つ時間もゆったりと過ごせます。

https://zazaza.jp/

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