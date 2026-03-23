株式会社アークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：米田 周平、以下、アークス）は、USEN＆U-NEXT GROUPのUSEA Sdn. Bhd.（本社：マレーシア クアラルンプール、代表取締役社長：ジェリー・チェン、以下、USEA）と、カレー専門店『100時間カレー』のフランチャイズ契約に向けたライセンス契約を本日、3月23日に締結いたしました。 これにより、マレーシア国内での『100時間カレー』の展開が本格的にスタートいたします

【背景】

近年、マレーシアをはじめとする東南アジア地域では、日本食への関心がますます高まっており、寿司やラーメンに続き、カレーをはじめとする多様な日本食へのニーズが拡大しています。 また、「本場の味」や「本格的な調理法」など、クオリティを重視する傾向も強まっており、専門性の高い飲食ブランドへの期待が高まっています。こうした背景のもと、USEAは日本の飲食ブランドの海外展開支援を目的に、マレーシア国内でのフランチャイズ事業に新たに参入されました。

【事業概要】

本契約により、USEAがフランチャイジーとしてマレーシア国内で『100時間カレー』の店舗運営を担い、現地での開業・展開を進めてまいります。『100時間カレー』は、香味野菜と果物をじっくり煮込み、20種類以上のスパイスを独自に配合した本格欧風カレーを提供する専門店です。 “神田カレーグランプリ”で史上初のV2を達成した味とブランド力は、マレーシア市場においても高い評価を得られると確信しております。

【今後の展望】

今夏には、マレーシア国内にて『100時間カレー』の1号店をオープン予定です。 これを皮切りに、数年間で複数店舗の展開を目指し、現地におけるブランドの確立と、日本のカレー文化の発信を進めてまいります。アークスは今後も、国内外を問わず『100時間カレー』の魅力を広め、世界中の皆さまに「本格欧風カレー」の美味しさをお届けしてまいります。

＜会社概要＞

■会社名 ： 株式会社アークス■会社HP ： https://100hourscurry.jp/■設立 ： 2010年4月28日■所在地 ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-35-12井戸ビル201■代表者 ： 米田 周平■電話番号 ： 03-6278-8190■事業内容 ： 飲食店の経営、経営コンサルティング事業、レトルト食品の販売■展開ブランド ： 『100時間カレーB&R』、『100時間カレーAMAZING』、『100時間カレーEXPRESS』■店舗数 ：イートイン40店舗（2026年3月23日時点）■通販サイト ： https://100hcurry.com/