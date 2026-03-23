Pepsi（R） Global、「Pepsi Football Nation」を発表：90分という試合時間を超えてサッカー文化を称える新たなグローバル・プラットフォーム





・Pepsi Football Nationは、ピッチの枠を超えたファン・カルチャー、パートナーシップ、およびブランド・アクティベーションを称えるグローバル・プラットフォームです。

・50年以上にわたる伝統に基づき、Pepsi Football Nationはクラブ、国、および大陸の垣根を越え、サッカーへの愛を共有することでファン同士をつなぎます。

・このプラットフォームは、デジタル、ソーシャル、リテール、およびライブでのブランド体験を通じて、Pepsiのサッカーに関連するパートナーシップとコンテンツを統合します。

ロンドン, 2026年3月20日 /PRNewswire/ -- Pepsi Globalは本日、リオデジャネイロからロンドンまで、サッカー文化を日常生活に取り入れることを目的としたグローバル・プラットフォーム「Pepsi Football Nation」の立ち上げを発表しました。



Pepsi Global Unveils: Pepsi Football Nation - A New Global Platform Celebrating Football Culture Beyond the 90 Minutes



50年以上にわたり、Pepsiはサッカーの歴史を彩る決定的な瞬間の一部であり続けてきました。UEFA Champions LeagueやPepsiが提供する「Kick Off Show」のような世界クラスの大会やスタジアム・イベントから、地域コミュニティーの大会に至るまで、当ブランドは常にファンにとって最も重要な瞬間の一部であり続けてきました。

サッカーは世界中の人々を団結させ、信念、ライバル意識、儀式、および共通の情熱によって結ばれたコミュニティーを形成します。Pepsiのサッカーにおける最新章にインスピレーションを与えているのは、まさにこのグローバル・コミュニティーです。

サッカーの影響力は、ピッチ上での90分間をはるかに超えて広がっています。それはキックオフ前の期待感、信念を築く伝統、試合終了のホイッスルが鳴った後も長く続く議論、そして日常生活に織り込まれた習慣の中に息づいています。こうした理解の下、Pepsiは一つの志を掲げ、すべてのサッカー関連活動をPepsi Football Nationとして統合しました。Pepsiは、サッカーが世界各地でどのように体験されているかを称えます。このプラットフォームは、サッカーが競技としてのパフォーマンスだけでなく、文化や人とのつながりによって形作られていることを反映しています。

Pepsi Football Nationは、あらゆる形で表現されるファンダムを祝福します。何世代にもわたって受け継がれてきたチャント、試合前の習慣、夜更けまで続く議論、友情が試されるライバル関係、そしてファンを再び一つにする共有の瞬間。本プラットフォームはこれらを称えます。こうした体験こそが、この競技の真のあり方を定義するものです。

プラットフォームの中心には、現代のサッカーを形作っている選手たちがいます。Pepsi®は、サッカーを前進させる才能、自信、および文化的影響力を反映した、ダイナミックなグローバル・ロースター（選手陣）を擁しています。彼らは、ピッチ上での卓越した技術と、ピッチ外での存在感が共存する世代を象徴しています。

これらの取り組みが一体となって、ファンが日々サッカーをどのように体験しているかを反映した、つながりのあるエコシステムが構築されます。試合に至るまでの興奮、プレー中の感情の起伏、物語となる記憶に残る瞬間、そして試合終了のホイッスルの後も長く試合のスピリットを絶やさない会話。Pepsi Football Nationは、競技がどこで行われ、どのように体験されようとも、グローバルな規模とローカルな情熱を融合させ、共有されたサッカー文化を称えます。

PepsiCoの国際飲料部門最高経営責任者であるEugene Willemsen氏は、次のように述べています。「50年以上にわたり、Pepsiはグローバルなサッカー文化の中核を担い、ピッチを超えて音楽、エンターテインメント、およびファンダムの世界へと競技を広げてきました。サッカーが成長を続け、より多様な観客を魅了する中で、私たちに与えられた機会は、このスポーツにおける存在感を示すだけでなく、それを忘れがたいものにする感情的なエネルギーを高めることにあります。Pepsi Football Nationは私たちの次なる一歩です。それは、世界中のファンを結びつける情熱、個性、および共有体験を称えるプラットフォームです。これは、文化的なインパクトを推進し、世界中の消費者とのより深いつながりを創出するという当社のコミットメントを反映したものです。」

Pepsi Football Nationは、多彩な表現を通じてサッカーを盛り上げます。ファンの会話やユーモア、文化的背景に根ざしたデジタルおよびソーシャル・コンテンツから、サッカー文化の一部であるチャントや歌に着想を得たアンセム主導のストーリーテリングまで。本プラットフォームは、クリエイターやインフルエンサーとのコラボレーションを通じて、ファンのリアルな声を発信します。Pepsiが試合体験のパートナーとなる食事のひと時を盛り上げ、日常のPepsiの瞬間をゲームのセレブレーションに変える店頭やパッケージでのアクティベーションへと展開します。

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PepsiCoについて

PepsiCo製品は、世界200以上の国と地域で、一日に10億回以上、消費者に楽しまれています。PepsiCoは、Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker、およびSodaStreamなどの飲料・食品ポートフォリオに支えられ、2025年には約940億ドルの純売上高を記録しました。PepsiCoの製品ポートフォリオには、年間小売売上高がそれぞれ10億ドルを超えると推定される多くの象徴的なブランドを含む、幅広い食品・飲料が含まれています。

当社を導くのは、「pep+ (PepsiCo Positive)で勝利を収め、飲料とコンビニエンス・フードのグローバル・リーダーになる」というビジョンです。pep+は、サステナビリティ（持続可能性）を事業戦略の中核に据えた戦略的なエンド・ツー・エンドの変革であり、成長を促進しながら、当社および事業を展開する地域社会にとってより強靭な未来を築くことを目指しています。詳細については、www.pepsico.comをご覧いただくか、X（Twitter）、Instagram、Facebook、およびLinkedIn @PepsiCoをフォローしてください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2937284/Pepsi_Football_Nation.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2665176/Pepsi_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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