株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓）は、デジタルマーケティングを手掛ける株式会社グッドラフ（https://goodlaugh.co.jp/）と共同開発した、営業活動における自動アプローチを支援するサービス「AutoReachPro（オートリーチプロ）」について、複数業界での活用例を公開しました。

AutoReachProは、問い合わせ営業における企業探し・問い合わせ作業・進捗管理といった業務を AI を用いて効率化・自動化することで、新規開拓が継続しづらいという多くの企業共通の課題に対応するために開発されたサービスです。

■ 業界・営業スタイル別の活用例

人材紹介・派遣業界

新規取引先を探し続ける必要がある人材業界において、営業活動を支える手段の一つとして活用できます。

・求人企業の新規開拓を効率化・営業担当者1人でも、広いエリア・多くの企業へ継続的にアプローチ・定期的な問い合わせを行う営業活動の仕組みづくり

SaaS・ITサービス企業での活用例

スタートアップ企業を中心に、自社主導で営業活動を行うための仕組みとして利用できます。

・見込み客探しにかかる手間を削減・広告や外注に依存しすぎない新規開拓・営業活動と同時に企業情報を整理・管理

製造業・BtoB卸売業での活用例

営業リソースが限られている企業でも、新規開拓を続けるための手段として活用できます。

・展示会や紹介に頼らない新規取引先の開拓・地域や業種を絞った営業活動・少人数でも無理なく継続できる営業体制の構築

■業界を問わず活用できる AutoReachProの設計思想

AutoReachProは、特定の業界に特化するのではなく、業界や企業規模を問わず、さまざまな営業シーンで活用できる設計を重視しています。

・業種・地域を柔軟に設定できるシンプルな仕組み・日本の営業慣習に配慮した運用しやすさ・専門担当がいなくても日常業務として使える操作性・小さく始めて、効果に応じて拡大できる設計

■ 今後の展望

株式会社クインクエは、今後も各業界での活用例をもとに、営業課題に応じた運用方法や改善の考え方を整理・発信していく予定です。

AutoReachProを通じて、新規開拓を特別な取り組みではなく、日常的に続けられる活動へ変えていくことを目指してまいります。

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

https://quin-que.net/