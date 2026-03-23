XPPen、マスターレベルの色性能とX-Touchソリューションを備えたオールラウンドドローイングディスプレイ「Artist Pro 27（Gen 2）」を発売

ロサンゼルス、2026年3月20日/PRNewswire/ -- デジタルアートイノベーション分野の世界的リーダーであるXPPenは本日、新たなフラッグシップドローイングディスプレイ「Artist Pro 27（Gen 2）」を発表しました。27インチの4K/120Hzスクリーンに、プロ仕様の色性能と先進のX-Touchソリューションを組み合わせたこのフラッグシップモデルは、プロのクリエイターに革新的な制作体験をもたらし、卓越した色再現と直感的で効率的なワークフローによって、創作表現の限界を押し広げます。



XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)



XPPenのマーケティングディレクターを務めるBrian Huang氏は、次のように述べています。「XPPenは、デジタルアート技術の進歩を追求するとともに、プロ仕様のツールとプレミアムな描画体験を通じて、クリエイターを力強く支援することに引き続き取り組んでいます。Artist Pro 27（Gen 2）は、Color Master Touchscreen Drawing Displayとして、広い作業領域、高い性能、そしてプロのクリエイターに効率的なワークフローを提供し、フラッグシップディスプレイの新たな基準を打ち立てます。また、14インチから27インチまでそろうArtist Proシリーズの一員として、XPPenのプレミアムプロフェッショナルラインアップを完成させるとともに、クリエイターが高まるニーズに応じて段階的にアップグレードできる明確な道筋を提供します。」

マスターレベルの色性能：高精細な色再現

Artist Pro 27（Gen 2）は、Adobe RGB 99%、sRGB 99%、Display P3 97%の色域をカバーし、約10億7,000万色の表示に対応することで、マスターレベルの色再現性と光と影の繊細なグラデーションを実現し、現実に忠実なアートワーク制作を可能にします。Calman Verified認証を取得し、工場出荷時にDelta E < 1となるようキャリブレーションされているため、優れた精度とプロフェッショナルな色性能を実現します。さらに、付属のXPPen ColorMaster色管理ソフトウェアが、その性能を支えます。



XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)



先進のX-Touchソリューション：インテリジェントなワークフロー

Artist Pro 27（Gen 2）は、直感的で応答性に優れた操作を実現するよう設計された最先端のタッチコントロールシステム、X-Touchソリューションを搭載しています。WindowsとmacOSのタッチジェスチャーに対応しているため、クリエイターは導入初日からすぐに使い始めることができます。10点マルチタッチにより、ピンチズーム、回転、滑らかなキャンバス移動などの正確な画面操作が可能になり、あらゆる操作に正確かつ即座に反応します。さらに、カスタマイズ可能なジェスチャーと、意図しない接触を効果的に防ぐユーザー定義のノンタッチゾーンにより、ワークフローを自在に制御でき、中断を最小限に抑えながら創作への集中を維持できます。



XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)



27インチ4K/120Hzメガディスプレイ：没入感のある鮮明さ

この27インチディスプレイは、大きな構想で創作に取り組むプロフェッショナルに向けて、頻繁なズームやパン操作を行うことなく作品全体を表示できる広大な作業空間を提供します。4K解像度、120Hzのリフレッシュレート、5msの応答時間により、卓越した鮮明さを実現すると同時に、ペンの追従遅延を大幅に低減し、高速ストローク時のモーションブラーを最小限に抑えます。

厚さわずか0.7mmの新世代ルミナスエッチングガラスは、従来世代と比べて光透過率を30％向上させ、指紋を抑え、ぎらつきを最小限に抑えながら、紙のような自然な描き心地を保つ、よりクリーンで明るい表面を実現します。また、TÜV SÜD Low Blue Light認証により、長時間にわたるクリエイティブセッションでも快適に使用できます。

スタジオグレードの統合：プロ仕様の効率性

プロフェッショナルクリエイターやクリエイティブスタジオ向けに設計されたこのディスプレイには、ユーザー体験とワークフローを向上させる包括的なアクセサリー一式が同梱されています。調整可能なスタンドは、16°から72°まで片手で角度調整でき、1日中快適に使用できる人間工学に基づく設計を採用しています。2本のX3 Proスタイラス、すなわちX3 Pro Slim StylusとX3 Pro Smart Chip Stylusは、いずれも業界最高水準の16,384段階の筆圧に対応し、あらゆるストローク変化にわたって自然で正確なコントロールを可能にします。ワイヤレスキーボードは、10×4グリッドの完全にカスタマイズ可能なショートカットキーを備え、重要なコマンドに即座にアクセスできます。Windows、macOS、Android、ChromeOS、Linuxにわたる幅広い互換性を備えたArtist Pro 27（Gen 2）は、デバイスやソフトウェアを切り替える場合でも、あらゆるクリエイティブ環境にシームレスに組み込めます。

価格と発売時期

XPPen Artist Pro 27（Gen 2）は2026年3月20日より発売予定で、価格は1,899ドルです。詳細は、こちらをご覧ください：https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-27-gen-2.html （価格および販売状況は地域によって異なる場合があります。）

（日本語リリース：クライアント提供）

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