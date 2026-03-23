TOPConの解読：JA Solarとニューサウスウェールズ大学による太陽光発電（PV）の未来に関する対話

BEIJING, March 20, 2026 /PRNewswire/--世界の太陽光発電（PV）業界がコスト圧力、政策変動、技術革新の加速の中で2026年を迎える中、TOPConは現在の太陽電池製造の基盤として台頭し、世界の新規モジュール生産の大部分を占めるまでになっています。導入規模の拡大に伴い、業界は現在、新たな課題に直面しています：効率向上と長期的な信頼性をどのように両立させるべきか？コスト圧力と材料制約をどのように管理するか？

これらの課題を探るため、JA Solarは最新エピソード「JA Solar Power Talk」を公開しました。本シリーズは、太陽光発電（PV）バリューチェーン全体の専門家を集め、最先端技術、標準規格、実際の応用について深い議論を行うグローバルなシナリオ主導型ウェビナーです。新エピソード「TOPCon & Beyond：「ソーラーフロンティアからの洞察」では、JA Solarの製品・ソリューション研究開発センター長兼最高技術責任者であるDr. Zi Ouyang氏と、ニューサウスウェールズ大学副研究部長のBram Hoex教授による対談が紹介されています。

本対談では、TOPConがいかにして急速に業界の主流セルアーキテクチャとなったのかを検証し、その高効率性、製造容易性、実運用環境における発電性能といった優位性を明らかにしています。さらに、原材料コストの圧力、メタライゼーションおよび信頼性リスク、大規模導入の進展に伴うより強固な試験フレームワークの必要性など、現在TOPConが直面している重要な課題についても取り上げています。今後を見据え、本対話ではタンデム構造、リサイクル性およびサーキュラリティ、システムレベル最適化、新たな応用分野など、TOPConの先にある技術的展望について探究しています。

「TOPConはもはや新興技術ではなく、現在の太陽光発電産業の基盤となっています」とOuyang博士は述べました。「次の競争段階は、効率向上をいかに実環境において信頼性が高く投資適格な性能へと転換できるか、そして将来の技術に責任を持って備えられるかによって決まるでしょう。」

Hoex教授は、TOPConが性能と産業的スケーラビリティのバランスを提供する一方で、長期的な信頼性が今後ますますメーカー間の差別化要因になると指摘しました。新しいセルアーキテクチャの導入に伴い、劣化メカニズム、試験基準、持続可能性の課題に対応するためには、産業界と研究機関のより緊密な連携が不可欠です。

これまでのエピソードを基盤として、JA Solar Power Talkは製造、研究、材料、試験の各分野の専門家を結集し、最先端技術および多様な応用シナリオに関するオープンな知識共有を促進しています。本シリーズは、より的確な技術意思決定を支援するとともに、高効率でレジリエントかつ持続可能な太陽光発電ソリューションへの業界の移行を加速することを目的としています。また、今年後半にはさらなる専門家による対談の公開も予定されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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