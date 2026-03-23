株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、「モノの起源」と「進化の歴史」を徹底解明する図鑑『さかのぼってわかる 発明・発見図鑑』（森下信 監修）を2026年3月23日に刊行します。

過去をふりかえるといまのカタチになった理由が明らかに!

家にある電気製品（家電）、毎日使う身近なもの（日用品）、食べ物や飲み物、機械、乗り物とそれに関係のある製品、社会で使われているしくみ（システム）について解説した図鑑です。それらが発明・発見されてから今日までの改良や工夫などに注目し、時間をさかのぼるかたちで説明しています。さかのぼってみると、発明・発見の本質がわかるようになるだけでなく、それが使われてきた社会のようすも同時に知ることができます。

サンプルページ

もくじ

日本が関わった意外な発明・発見エピソードはじめに本書のみかたChapter1 家電●携帯電話スマートフォン／フィーチャーフォン（ガラケー）／ショルダーフォン／電話を発明したのはメウッチ？ それともベル？●パソコンノートパソコン／デスクトップパソコン／アルテア８８００／世界最初のマイクロプロセッサ、インテル４００４●炊飯器ＩＨ炊飯器／ジャー炊飯器／自動式炊飯器／かまどでお米を炊いていた日本で炊飯電熱器ができるまで●レンジオーブンレンジ／電子レンジ／レーダーレンジ／電子レンジの起源は、戦時中のレーダー技術●掃除機ロボット掃除機／紙パック式掃除機／電気掃除機／電気がなくても使える掃除機があった●ライトＬＥＤライト／蛍光灯／白熱電球／電気がない時代、夜の明かりはどうしていた？●テレビ高精細テレビ／液晶テレビ／ブラウン管テレビ／ニプコー円板のおかげでテレビが発明できた●エアコンセパレート型冷暖房エアコン／ウィンドウ型ルームクーラー／冷凍機／世界各地で考えられた空気を冷やす方法●冷蔵庫ノンフロン冷蔵庫／冷凍庫つき冷蔵庫／電気冷蔵庫／人工冷蔵を発明したのはパーキンスとカレン●洗濯機全自動洗濯乾燥機／渦巻式二槽式洗濯機／手動式洗濯機／洗濯機の能力を向上させた、ふたつのアイデア世界の発明家① 平賀源内Chapter2 日用品●シャープペンシル （シャーペン）スライドパイプ式／ノック式／エバーシャープ／「かざり職人」が生みだした日本初のシャーペン●修正用品修正テープ／修正液／砂消しゴム／世界初の修正テープは、日本で生まれた●歯ブラシ電動歯ブラシ／プラスチック歯ブラシ／歯ブラシ／むかしの人たちはどうやって歯をみがいた？●カイロ使いすてカイロ／ベンジンカイロ／灰式カイロ／カイロの元祖は石だった!? 平安時代からあった温石●時計原子時計／クオーツ時計／機械式時計／どうして１日は24時間なのか？ 時間に関する歴史●腕時計スマートウォッチ／腕時計型コンピュータ／計算機つき腕時計／デジタル腕時計は、どのように進歩した？●体温計非接触型体温計／電子体温計（サーミスタ式）／水銀式体温計／医学に関する道具をたくさんつくったサントーリ●電池リチウムイオン電池（充電池）／乾電池／ボルタ電池／２０００年以上も前から電池は使用されていた？●スピーカースマートスピーカー／ブルートゥーススピーカー／ダイナミックスピーカー／世界初のスピーカーは電話機の受話器に使われた●イヤホン・ヘッドホンワイヤレスイヤホン／有線イヤホン／エレクトロフォン／ヘッドホンが生まれたのは電話交換手のため●ゲーム機モーションコントロール型ゲーム機／家庭用ゲーム機／アーケードゲーム／最初のゲーム機はシューティングゲーム専用機●記録媒体フラッシュメモリ／光学ディスク／フロッピーディスク／紙やテープの穴の位置でデータを記録していた？世界の発明家② レオナルド・ダ・ヴィンチChapter3 飲食物●コンビニおにぎり手巻きおにぎり（最新カットテープ型包装）／プレミアムおにぎり（高級おにぎり）／直巻きおにぎり／ご飯の湿気からのりをまもるパリッコフィルム●ポテトチップス濃厚フレーバー／日本風味／フラ印のポテトチップス／ジャガイモのフライが全米に流通するまで●インスタントラーメン健康志向ラーメン／カップめん／スープ別添え袋めん／「チキンラーメン」を生みだした安藤百福●コーラクラフトコーラ／冷たい瓶のコーラ／「コカコラタンサン」／コカ・コーラはもともと頭痛に効く薬だった？●スポーツ飲料ライフスタイル飲料／機能性飲料／電解質補給飲料／世界初のスポーツ飲料は大学で開発された●チョコレートファインチョコレート／板チョコレート／飲むチョコレート／流行している生チョコは、厳密には「チョコレート」ではない!?世界の発明家③ トーマス・エジソンChapter4 機械●複写機ＰＰＣ複写機／ジアゾ式複写機／手動複写機／日本で独自に発展したさまざまな「写す文化」●カメラＡＩカメラ／液晶モニターつきデジカメ／レンズつきフィルム／カメラが一般的になるまでの構造や技術の発展●エレベーター高速エレベーター／ダブルデッキエレベーター／安全装置つきエレベーター／もちあげる力の進化が、エレベーターを進歩させた！●自動販売機動く自動販売機※実証実験中／ホット＆コールド自販機／切手とはがきの自販機／世界初の自動販売機は紀元前につくられた？●ピッチングマシーンＡＩ自動制御式／エアー式／アーム式・ホイール式／日本独自の発明で生まれた「カタパルト式」世界の発明家④ ニコラ・テスラChapter5 乗り物関連●自動車ハイブリッド車／ガソリン車／蒸気車／ヘロンからワットへ、改良を重ねた蒸気機関●鉄道リニアモーターカー／ディーゼル機関車／電車／石炭や鉄を運ぶために開発された蒸気機関車●改札機ＩＣ改札機／磁気券改札機／北千里型改札機／地下鉄に設置された日本初の自動改札機●自転車電動アシスト自転車／安全型自転車／ペダル式自転車／自転車の祖先は、足で地面をけるドライジーネ●車いす電動車いす（パーソナルモビリティ）／軽量型車いす／四輪ボックスタイプ車いす／車いすや障がい者スポーツを広めた日本の医師●タイヤラジアルタイヤ／空気入りタイヤ／木鉄タイヤ／タイヤを進歩させたのは、「乗り心地」の探究●信号機ＬＥＤ信号機／電気式三色信号機／ガス式灯火信号機／音・光・デジタル技術で支える安全な横断世界の発明家⑤ ライト兄弟Chapter6 システム●放送地上デジタルテレビ放送／衛星テレビ放送／アナログテレビ放送／日本の放送の歴史は、ラジオからはじまった●キャッシュレス決済ＱＲコード決済／電子マネー決済／インターネット決済／キャッシュレス決済の元祖は、「後払いの約束」●ＡＩ大規模言語モデル／深層学習（ディープラーニング）／機械学習／コンピュータは、人の脳の働きをまねできるのか？世界の発明家⑥ 丹羽保次郎巻末収録 さまざまなモノの「初期 」のすがた扇風機／空気清浄機／食洗機／体重計／消しゴム／ボールペン／黒板／ダンボール／ペットボトル／カミソリ／絆創膏／内視鏡／マッサージチェア／エスカレーター／カーナビ／バーコード／電子メール／自撮り棒

プロフィール

■監修 森下信（もりした・しん）1983年東京大学大学院工学系研究科修了、工学博士。1983年豊橋技術科学大学助手、1985年横浜国立大学助教授、1990年プリンストン大学客員フェロー、1997年横浜国立大学教授、2015年同大学理事・副学長、2020年定年退職、同大学名誉教授。2019年日本機械学会会長。2020年日本クレーン協会会長、2021年新潟県立大学理事、2023年福島国際研究教育機構監事、現在に至る。主な著書に『今と未来がわかる身近な機械しくみと進化』（ナツメ社）、『知って納得！ 機械のしくみ』（朝倉書店）、監修に『分解する図鑑』（小学館）などがある。

書誌情報

書名：『さかのぼってわかる 発明・発見図鑑』ISBN：978-4-86255-797-1監修者：森下信（横浜国立大学名誉教授）ページ数：208P判型：A5判定価：1,980円（本体1,800円＋税）発売日：2026年3月23日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10160733.html

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https://www.amazon.co.jp/dp/486255797Xhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18521482/

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