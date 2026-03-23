【Amazon1位獲得】YouTube登録者150万人超の理学療法士・山内義弘の新刊『絆創膏を貼るだけ快眠』が「睡眠」カテゴリーで首位に！

株式会社AKS Therapy Studio

女性のための美と健康の学校を運営する株式会社ティアラボ（所在地：兵庫県芦屋市、代表：松川春花）はYouTubeチャンネル登録者数150万人を超える人気理学療法士・山内義弘氏による新刊『自律神経を整えて1日の疲労を根こそぎ落とす 絆創膏を貼るだけ快眠』（KADOKAWA）が、2026年3月11日時点のAmazon売れ筋ランキング「睡眠」カテゴリーにて第1位を獲得したことを報告いたします。

本書籍について

書名：自律神経を整えて1日の疲労を根こそぎ落とす 絆創膏を貼るだけ快眠

著者：山内義弘

発売日：2026年2月14日（土）

出版社：KADOKAWA

Amazon予約URL ：https://x.gd/PLwr8

発売直後から大反響！「睡眠」カテゴリーで見事1位に

2026年2月14日の発売以来、手軽さと即効性がSNSや口コミで話題となり、Amazon売れ筋ランキング「睡眠」カテゴリーにて1位を獲得しました（2026年3月11日時点）。多くの人が悩みがちな更年期によるホルモンの乱れや自律神経の乱れ、日々のストレスなどに対し、1枚の絆創膏を貼るだけという画期的なアプローチが多くの読者に支持されています。

レビューでは「難しいストレッチや運動は続きませんが、これなら貼るだけなので毎日続けられます。睡眠の質が上がったおかげで、日中の集中力も戻ってきた気がします」といった喜びの声が届いています。

著者・山内 義弘プロフィール

大学で電子工学を学んだのち、建築設計事務所に就職する。総合病院の建築設計を担当した際にリハビリテーションにおける理学療法士の魅力に虜になる。設計事務所を退社し猛勉強を重ね、理学療法士を取得。その後山梨県のAKA-博田法専門病院で修行。そのテクニックをさらに進化・改良した療法を開発。

YouTubeチャンネルで配信しているセルフケアならびに治療理論は、オリジナルの療法を”さらに進化”させた最新のコンテンツの発信を行なっている。全国でセミナー登壇、講演活動などを行う。

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yamauchi_kakekomidera

公式サイト：https://yamauchi-yoshihiro.co.jp/

会社概要

会社名 ：株式会社ティアラボ

所在地 ：〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5－20 トミー・ラ・グラース芦屋 401

代表者 ：松川 春花

事業内容 ：書籍・コンテンツの企画制作、健康・セルフケア分野の情報発信

会社HP ：https://tialabo.com/