5週連続無料ウェビナー開催「なぜPBRレンディングは年利12%を実現できるのか？」3/19（木）～4/16（木）毎週木曜開催

PortobelloRoad株式会社

Portobello Road株式会社（本社：東京都渋谷区、経営責任者：奈良崎 匡平、以下「当社」）が運営する暗号資産レンディングサービス「PBR LENDING」は、オンラインでの無料説明会を3月19日（木）から4月16日（木）にかけて、毎週木曜日・全5回にわたり開催しています。

本説明会では、年利10％～12％が成立する背景やPBRレンディングの運用方針・リスク管理の考え方などを、PBRレンディング代表の奈良崎 匡平が登壇して正面からお答えします。PBRレンディングの仕組みと運用の考え方・利回りの背景を具体的にご理解いただける内容です。

3月19日（木）に開催した第1回は、多くのご質問をいただき大盛況のうちに終了しました。「疑問がすべて解消された」「代表が直接答えてくれる安心感があった」といった声も多数寄せられています。

第2回以降の残り4回は、3月26日（木）から毎週木曜日に開催します。全日程で同一内容をお届けするため、ご都合に合わせてお申し込みいただけます。関心をお持ちの方はぜひご参加ください。

開催の背景

詳細とお申込みはこちら :https://www.pbr-special-lp.com/onlineseminar2603?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260323_onlineseminar&utm_content=

暗号資産への投資や暗号資産レンディングへの関心が高まる一方、「持っているが活用できていない」「レンディングの高利回りは魅力的だが不安が残る」という声は依然として多く、正確な情報を求めるニーズが増加しています。

当社は、年利10～12％という数字だけで判断されることを望みません。数字ではなく言葉と姿勢で信頼を築くことが持続可能なサービスの根幹であると考え、仕組み・リスク・運営の考え方まで責任を持って説明するため、代表自身が登壇するオンライン説明会を開催することとしました。

本説明会で学べるポイント

ウェビナー概要

- なぜPBRレンディングは12%の年利を実現できるのか？- お客さまの利息が生まれる仕組みと投資運用の全体像- 実際の資産形成事例とお客様の声- 暗号資産レンディングにおけるメリットとリスク- PBRレンディングのサービスに納得できた場合の最初の一歩

開催日時：2026年3月19日（木） 20:00～20:40

2026年3月26日（木） 20:00～20:40

2026年4月2日（木） 20:00～20:40

2026年4月9日（木） 20:00～20:40

2026年4月16日（木） 20:00～20:40

※全日程、同一内容となります。

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

定員 ：各回先着500名

詳細とお申込みはこちら :https://www.pbr-special-lp.com/onlineseminar2603?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260323_onlineseminar&utm_content=

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

「PBR LENDING」について

「PBR LENDING」はPortobello Road株式会社が運営する新しい資産形成手法「暗号資産レンディング」サービスです。インカムゲイン（賃借料）の年利は業界トップクラスの10％～12％。ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）など主要暗号資産に対応。約2万円～3万円から始められる柔軟なサービス設計で幅広いお客様の資産形成をサポートします。

PBR LENDING 公式サイト：https://portobelloroad.co.jp/(https://portobelloroad.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260323_onlineseminar&utm_content=)

PBR LENDING 公式X（Twitter）：https://x.com/PBRlending

■ 本件に関するお問い合わせ

Portobello Road株式会社 広報 pr@portobelloroad.co.jp