【古市庵】ひんやりとした味わいが魅力の「海鮮ちらし寿司と細うどん」「彩ちらし寿司と細うどん」を発売

株式会社梅の花グループ

現在、全国の百貨店・ＳＣ・駅ビルなどに出店しております、梅の花グループの株式会社古市庵プラス（所在地：福岡県久留米市 代表取締役：吉村清里）は、2026年4月15日(水)～8月25日(火) の期間中、暑い季節にぴったりの涼味商品として「海鮮ちらし寿司と細うどん」「彩ちらし寿司と細うどん」を期間限定で販売いたします。

食欲が落ちやすい夏でもさっぱりと楽しめる、ちらし寿司と冷やし細うどんの組み合わせで、幅広い年代のお客様にご満足いただける一折です。

海鮮ちらし寿司と細うどん

◯商品名 ：海鮮ちらし寿司と細うどん

◯本体価格：800円（税込 864円）

◯具材内容：海鮮ちらし寿司（玉子焼、酢れんこん、まぐろ、やりいか、海老、サーモン、胡瓜、いくら）、こいなり（金ごま）、冷やし細うどん（薬味付き）

◯商品説明：海の幸を贅沢に盛り込んだ海鮮ちらし寿司に、つるりとした喉ごしの冷やし細うどんを合わせた、満足感と涼味を同時に楽しめる一折です。お好みで薬味をのせてお召し上がりください。

◯販売期間：2026年4月15日(水)～8月25日(火)

彩ちらし寿司と細うどん

海鮮ちらし寿司と細うどん

◯商品名 ：彩ちらし寿司と細うどん

◯本体価格：740円（税込 800円）

◯具材内容：彩ちらし寿司（玉子焼、酢れんこん、椎茸、海老、穴子、胡瓜、紅生姜、おぼろ、からふとししゃも卵）、

こいなり（金ごま）、冷やし細うどん（薬味付き）

◯商品説明：具材のバランスと彩りにこだわったやさしい味わいのちらし寿司と、さっぱりとした細うどんが相性抜群の一折です。お好みで薬味をのせてお召し上がりください。

◯販売期間：2026年4月15日(水)～8月25日(火)

彩ちらし寿司と細うどん

※２商品は販売時期を重ねず、店舗により切り替えて販売いたします。

＜古市庵について＞

古市庵は1967年に創業し、現在は梅の花グループとして全国の百貨店・SC・駅ビルなどを中心に102店舗展開しています。（2025年10月現在）

こだわりはオリジナルの合わせ酢を使ったしゃりと、自社で炊きあげた干瓢、椎茸、高野豆腐などの多彩な具材です。店の原点ともいえる「びっくりいなり」をはじめ、十二種類もの具材を彩り鮮やかにまとめた「うず潮巻」、季節の旬の食材を使った「ちらし寿司」「寿司弁当」、そして「鯖棒寿司」など、素朴な味わいのお寿司から個性豊かなオリジナル寿司やおむすびまで、日々の食卓に“彩りのあるひととき”を提供してまいります。