五感で楽しむ、香りが自慢の新感覚揚げせん「香り揚げ」甘口醤油味・えびしお味 新発売

三幸製菓株式会社

三幸製菓株式会社（所在地：新潟市北区）は、五感で楽しむ、素材の香りが自慢の新感覚揚げせん「14本 香り揚げ 甘口醤油味」と「14本 香り揚げ えびしお味」の2品を、2026年3月23日（月）から全国で発売いたします。

■「モノ」から「コト」、そして「感覚」へ―新時代の食体験を提案

消費者の価値観は大きく変化しています。かつての「モノ消費」の時代では、商品の機能性や価格が重視されていました。その後「コト消費」の時代を経て、体験や思い出に価値を見出すライフスタイルが定着しました。そして近年、私たちは新たな消費潮流「五感消費」の時代に入っています。これは、日常の中で感覚的な豊かさや心地よさを求める消費スタイルです。

今回発売する「香り揚げ」は、味わいに加え、香りと食感にこだわって開発した新感覚の揚げせんです。おいしさだけでなく、だしやゆずの豊かな香り、サクサクとした軽快な食感、目を引くパッケージデザインなど、五感すべてでお楽しみいただける体験をお届けします。

■「香り揚げ」商品特徴

■商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/63_1_d8c4aca6259c7655496456f1beac9485.jpg?v=202603231051 ]

14本 香り揚げ 甘口醤油味

かつおと昆布のだしが香る王道の組み合わせ。

はちみつのほんのりとした甘さが後引く美味しさです。

商品ページ：https://www.sanko-seika.co.jp/product/item/9122/

14本 香り揚げ えびしお味

海老の旨味を柚子の爽やかな香りが引き立てる、上品な味わいです。

商品ページ：https://www.sanko-seika.co.jp/product/item/9123/

【商品規格】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/63_2_bb40429a677fbd2dab10d475c73e9d28.jpg?v=202603231051 ]

※一部のお店でお取り扱いのない場合がございます。

■三幸製菓株式会社の概要

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

●「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/

●安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/safety/

・本社 ：新潟市北区

・事業内容 ：菓子の製造・販売

・https://www.sanko-seika.co.jp/