AnyMind Group、マレーシアにおいてShopeeの公式MCN認定を取得

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」） は、マレーシアにおいて、Shopeeが提供する「Multi-Channel Network（MCN）」プログラムの公式パートナーに認定されたことをお知らせします。

今回の認定により、当社はマレーシアにおけるShopee上で、審査・選定されたクリエイターを活用した成果報酬型マーケティング施策の立ち上げから、EC運営、物流・フルフィルメントまでを一気通貫で支援する体制を強化します。

■主な支援内容

Shopeeは、東南アジア・台湾を中心に展開する主要なECプラットフォームの一つであり、ライブコマースやアフィリエイト機能など、クリエイターを活用した販売施策にも強みを持っています。

今回の認定により、企業は当社を通じて、審査・選定されたクリエイターを活用したアフィリエイトマーケティング施策を短期間で立ち上げることが可能になります。加えて、当社が提供するインフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」、生成AIライブコマースプラットフォーム「AnyLive」、ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」などの各種プラットフォームに加え、2024年にグループ化したマレーシアのEC支援企業Arche Digitalによる運営支援を組み合わせることで、Shopeeにおける販売活動を一気通貫で支援します。

また、MCN参加クリエイターは、優遇報酬や成果報酬を受けられるほか、専門的な技術サポートやスタジオ環境の提供を通じて、高いコンバージョンにつながるコンテンツ制作の支援を受けることが可能です。

■AnyMind Group Managing Director of Fulfillment 兼 Arche Digital CEO Steven Tanのコメント

今回のShopee公式MCN認定の取得は、当社のマレーシアにおけるコマース支援体制を強化するうえで、重要な意味を持つものと考えています。クリエイターによる集客・販促と、物流・フルフィルメントを含むバックエンド業務を連携させることで、ブランド企業が事業拡大の過程で直面しやすい運用面の課題解決を支援してまいります。今後も当社は、マーケティングからEC運営、物流までを一気通貫で支える体制を通じて、ブランド企業の持続的な事業成長に貢献してまいります。

■ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」

ECモールや自社ECサイトなど、複数の販売チャネルを一元管理することで、EC運営を支えるECマネジメントプラットフォームです。業務効率化×データ活用、豊富な実績を元にした運用支援、各国・市場のローカルの知見を生かした越境展開・海外販売まで、EC事業の成長に向けた幅広いソリューションを提供します。

URL：https://any-x.com/ja

■インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」

AnyTagは、企業のインフルエンサーマーケティングを支援するプラットフォームです。インサイトデータとAIを活用し、最適なインフルエンサーの選定やキャスティングを可能にするほか、キャンペーン実施後には、投稿のリアルタイムレポートや効果測定機能も提供します。また、SNSアカウントとの連携により、企業のSNS運用管理ツールとしても活用可能です。2025年6月末時点で、世界45以上の国・地域の310万人以上のインフルエンサーにアクセス可能です。

URL：https://anytag.jp/ja/

■ 会話型コマースプラットフォーム「AnyChat」

会話型コマースプラットフォーム「AnyChat」はリアルタイムでのチャットによる接客体験やカスタマーサポート機能を提供する会話型コマースプラットフォームです。ECサイトとの連携による購買や商品発送をトリガーにした配信のほか、購買に関するデータの収集、分析、活用を通して顧客体験価値を最大化します。

URL： https://anychat.tech/ja/

■グローバル物流プラットフォーム「AnyLogi」

「AnyLogi」はEC事業者を支援するグローバル物流プラットフォームです。国内外のECカートや配送サービスと自動的に連携できるだけでなく、ECサイト上で送料や関税を表示することも可能です。また、配送サービスの送り状やインボイスの発行、集荷依頼など、すべての配送プロセスをプラットフォーム上で完結します。

URL： https://anylogi.com/ja/

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）

■Arche Digitalについて

Arche Digitalはマレーシアに本社を構えるECイネーブラーです。マレーシアのブランド企業に対し、EC展開における戦略策定、運営支援、倉庫・物流管理、ストア運営、マーケティング、カスタマーサービスなど、多岐にわたるサービスを提供しています。2015年の創業以来、グローバルスキンケアブランドなど多くのフラッグシップストアの立ち上げを支援し、注文総数は100万件を超えています。

URL：https://www.arche-group.com



