TOYOTAの電気自動車「bZ4X」とともに過ごす日常を描く「365 SCENES」　第2弾は俳優・映画監督 斎藤工さんのゆかりの地である栃木県足利市での“過去と未来”をつなぐドライブへ

トヨタPR事務局

TOYOTAは、平日や休日、街乗りや遠出など、日常のあらゆるシーンに寄り添う、電気の力で進化したSUV「bZ4X」とともに過ごす、心地よい日常を描いた「365 SCENES」の第2弾を公開します。今回は、俳優・映画監督として活躍する斎藤工さんを起用し、「bZ4X」とともに長編初監督作『blank13』の撮影地である栃木県足利市を巡りながら、過去と未来をつなぐ旅の様子を動画とともに、日常にある上質な時間や価値観を切り取り発信するウェブメディア「Pen Online」にて公開します。

bZ4Xブランドサイト「365 SCENES」

https://toyota.jp/info/bz4x/new/365scenes/

「365 SCENES」第2弾では、俳優そして映画監督として表現を軸にマルチに活躍する斎藤工さんを起用。初の長編監督作の撮影地として足を運んできた、栃木県足利市を「bZ4X」とともに巡りながら、歴史に想いを馳せ、未来を見据える旅路を描きます。

記事・動画 公開日：3月23日（月）AM9時公開

記事URL

https://toyota.jp/info/bz4x/new/365scenes/vol03.html

【「365 SCENES」第2弾の見どころ】

■斎藤工がゆかりの地を巡り、想いを馳せる。TOYOTA「bZ4X」がいざなう“過去と未来”をつなぐ旅

深い思考を生み出す、静かな空間と心地よい移動

栃木県足利市は、斎藤さんにとって映画やドラマの撮影で何度も訪れてきた街。「土地を素材として見る」監督としての目線ではなく、「bZ4X」とともに、街や建物の歴史を感じ、その歴史の積み重ねによってできる今、そして未来を見つめる旅路に。

「bZ4X」は、給油のためにどこかへ立ち寄るという余計なタスクがいらない利便性と、滑らかな発進と低重心による安定した走りで、斎藤さんの旅路を支えます。静粛性の高い車内は、斎藤さんにとってアイディアを考えたり、表現を思い描いたりする“秘密基地”のような空間に。今回の旅を通して、「bZ4X」が移動手段にとどまらず、乗る人に寄り添いながら多彩な役割を果たす一台であることが伝わります。

歴史に触れながら、未来を見据える旅

斎藤さんが旅の中で訪れたのは、100年以上の歴史を持つトチセン赤レンガ捺染工場や、日本最古の学校として知られる足利学校など、長い時間を重ねてきた場所。最新のBEV「bZ4X」で、受け継がれてきた建築や文化を巡ることで、「過去は保存されるものではなく、現在と地続きに機能している」という感覚を得ていきます。

俳優として役を生きながら、監督として物語を組み立て、時にはそのどちらでもないかたちで表現に関わる。特定の肩書きに収まらない斎藤さんの姿勢と、“ゼロを超えた価値を生み出す”という思想から生まれた「bZ4X」は、既存の枠にとらわれないという点で、通じるものがあるのかもしれない。

「bZ4X」との旅によって、歴史に想いを馳せながら、未来を見据えていきます。

■斎藤工さんの紹介

1981年生まれ。俳優として数々の作品に出演する一方、映画監督としても作品を手掛けるなど、活動の幅を広げている。

最近の主な出演作は『禍禍女』、Netﬂix映画『This is I』など。4月3日には香港映画『殺手#4』の日本公開を控える。

ドキュメンタリー映画『大きな家』では企画・プロデュースを担当。

■bZ4Xの紹介

TOYOTAのBEV「bZ4X」は、日常に溶け込み、新しい暮らしや価値観をもたらしてくれるクルマとして、都市に馴染む先進的なデザインと、ゆとりと解放感あふれる居心地の良い室内空間を備えています。

自宅や外出先で充電できる利便性やスムーズに走り出せるドライブ性能で、思い立った時にどこまでも心地良く駆けることが可能。

安心の安全性能やコネクティッド機能など、日常のさまざまなシーンをアップグレードします。