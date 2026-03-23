高知県の郷土料理を更なる高みへー藁焼き鰹のたたきを使用したオリジナル巻き寿司「梅の花の土佐巻き」4月より販売開始

株式会社梅の花グループ

株式会社 梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する「湯葉と豆腐の店 梅の花」では、2026年年4月1日（水）から5月31日（日）までの期間限定で、「梅の花の土佐巻き」を販売いたします。

高知県の郷土料理で鰹（カツオ）のたたきを巻いた太巻き寿司「土佐巻き」。高温の藁の炎で一気に焼き上げた鰹のたたきと、だし醤油で炊いた自社製湯葉と豆乳入りだし巻き玉子を使用し相性抜群の具材を詰め込んだ梅の花オリジナル巻き寿司です。

ニンニクを使用せず、柚子こしょう醤油で鰹を漬けにすることで、そのままでもお召し上がりいただけます。色鮮やかな春限定のお持ち帰り商品を、この機会に是非ご賞味ください。

「梅の花の土佐巻き」

梅の花の土佐巻き 1,080円（税込）

紅しょうがのピリッとした辛味、大葉の香り、シャキシャキとした野菜の食感のアクセントに加え、柚子こしょうの爽やかな刺激が食欲を更にそそります。一口食べれば、その深い味わいにきっとご満足していただけます。

■販売期間： 2026年4月1日（水）～5月31日（日）

■販売場所：「湯葉と豆腐の店 梅の花」（レストラン店舗）

＜湯葉と豆腐の店 梅の花 店舗はこちら＞ :https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

※お渡しまでにお時間をいただく事がございますので、お早めのご注文をおすすめいたします。

※数に限りがございますので、完売の際はご了承くださいませ。

2026年は「梅の花」創業40周年のアニバーサリーイヤー

おかげさまで「湯葉と豆腐の店 梅の花」は、2026年4月に創業40周年を迎えます。

これからの「梅の花」にも是非ご期待ください。

梅の花サービス レストラン店舗について

1986年福岡県久留米市にて創業。湯葉と豆腐に着目し、からだに優しい料理でお客様に満足していただきたいという創業者の想いから始まった日本料理店「湯葉と豆腐の店 梅の花」を中心とする外食事業。

時代の流れやお客様のニーズに柔軟に取り組みながら、和食にとどまらず、中華、しゃぶしゃぶ、定食など、多彩な業種のレストランで、常に新しいおいしさを発信しつづけています。

『花咲く、食のひとときを。』を梅の花グループのスローガンとし、こだわりの食・空間・感謝の心を通じて全国約120の店舗の従業員がお客様を笑顔でお迎えします。

■ポータルサイト

湯葉と豆腐の店 梅の花 https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

梅の花グループ https://www.umenohana.co.jp/

■Instagram公式アカウント

梅の花レストラン店舗 https://www.instagram.com/umenohana_yuba_tofu/

梅の花グループ https://www.instagram.com/umenohana_group/

■梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。

またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

＜「うめのあぷり」ダウンロードはこちら＞ :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001