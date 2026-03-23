Honda社員しか着られなかった「伝説のユニフォーム」をデニムで復刻

山本被服株式会社

静岡県駿東郡清水町に拠点を置く、オリジナルユニフォームメーカーの山本被服株式会社 （以下、山本被服）が展開する、日本最古のデニムブランド「STAR OVERALL」は、株式会社ホンダモーターサイクルジャパンとコラボレーションした新作アパレル「Honda デニムジャケット」を3月20日より開催されるモーターサイクルショーおよび、ホンダモーターサイクルジャパンのECサイトHondaGO BIKE GEARにて発売します。

Hondaの正装とも言えるユニフォーム「YH180」をモチーフにした「Honda デニムジャケット」

【STAR OVERALL × Honda コラボ第二弾】

STAR OVERALL は 1923 年、山本被服の創業者がアメリカの作業服として広く着用されて いたオーバーオールを独自に研究し、一枚ずつ手作業で縫製し、アメリカにて販売を開始。 その後、日本に製造のノウハウを持ち帰り販売することで、農業、酪農の従事者などを中心 に、丈夫な作業服として人気を博しました。

しばらくして、オーバーオール事業は一時休止となりますが、2021年にクラウドファンデ ィデングにより限定100着で、STAR OVERALL が復刻。 あえてデザインに手を加えず、100年前と同じ作業服を作りました。

100年以上の歴史を現代に復刻したSTAR OVERALLが、株式会社ホンダモーターサイクルジャパンとのコラボ第二弾として選んだのは、「Honda の白いユニフォーム YH180」です。

Hondaの研究所や製作所では、長年「白い作業着」が着用されています。 この作業着には、本田宗一郎氏の思想が込められています。

「良い製品はきれいな職場から生まれる」

その象徴として、Hondaではあえて汚れの目立つ白い作業着を採用。

整備・開発・営業など職種を問わず、多くの社員が袖を通してきました。この作業着の代表モデルが「YH180」です。Hondaの現場で長年着用されてきた、まさに本田宗一郎氏の哲学が 込められている Honda の顔も言えるユニフォームです。

そんな思いが込められた２つのユニフォームがコラボレーションし、STAR OVERALLのコンセプト「人生にユニフォームを」を体現し、日常に着れる最高にかっこいいユニフォームとしてこの度、誕生したのが 「Honda デニムジャケット」です。

Hondaのユニフォームを、ファンが着られる1着へ

これまでYH180は、基本的にHondaグループ社員しか着ることのできないユニフォームでした。

今回のプロジェクトでは、この歴史あるユニフォームをベースに、Hondaファンが誇りを持って着られるウェアとして再構築。

STAR OVERALLのフィルターを通し、作業着の機能美とデニムの無骨な魅力を融合させました。

「社員しか着られなかったユニフォームを、ファンが着る」

そんな新しい体験を提案します。

【商品概要】

■商品名：Honda デニムジャケット

■本体価格（消費税10％込み）：46,200円（消費税抜き本体価格 42,000円）

■カラー：ブルーデニム

■サイズ：M・L・LL

■販売先：モーターサイクルショー 大阪､東京､名古屋

HondaGO BIKE GEAR：https://hondago-bikegear.jp/shop/g/g0SYWK-75G-BM/?srsltid=AfmBOoouf3Tsv2eWchHyqzB-O0__ETXHyKbObh1Gd-H9zJSf2ogR_WNR

■Honda デニムジャケットの主な特徴（YH180のデティールを再現してる情報を）

・左胸にHONDAの織マーク付き

・背中にウイングマークの刺繍入り

・襟ずり内側にSTAR OVER ALL紙パッチ

・左前見頃 下 STAR OVER ALL 織ネーム縫い付け

・生地11オンス リジッドデニム使用

【山本被服株式会社】

静岡県東部に1926年より創業の制服・作業服の製造、卸販売業者になります。

日本で初めての工業被服工場で戦時中は海軍指定・陸軍監督工場となりさまざまな経験を重ねながら発展してきました。

現在では県東部から全国にわたり、多数のユーザー様にご満足いただける制服を自社工場にて製造販売させていただいております。

アメリカからはじまった1本の糸から、縦に横に日本の歴史を綾なすように歩んでいます。