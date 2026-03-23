【支社開設のお知らせ】事業拡大に伴い、初のエリア拠点となる横浜支社を開設

株式会社DACホールディングス

総合広告会社として企業の課題解決やプロモーション提案を行う DAC グループのデイリースポーツ案内広告社（本社：東京都台東区、代表：浜田貴弘）は 2026 年 4 月 1 日に、「横浜支社」を開設いたします。

【横浜支社概要】

住所：神奈川県横浜市西区高島１丁目１－２ 横浜三井ビルディング23階

アクセス：JR 横浜駅、みなとみらい線 新高島駅

■支社開設の背景

支社開設の背景には、多様な働き方を実現するダイバーシティ経営があります。社員の通勤負担を軽減し、ワークライフバランスの向上を実現できる環境整備を行っています。また地域に密着した「ローカライズマーケティング」に挑戦することで、お客様とのコミュニケーションを深化させ、最適なソリューション提案を目指しています。

■横浜の開放的な景色

オフィスは、先進的なデザインが目を引く「横浜三井ビルディング」内に。広々としたエントランスに最新の空調とセキュリティシステムが搭載されており、オフィス内からは横浜の開放的な景色が一望できます。駅や大型商業施設へのアクセスも良いことも特徴です。

■横浜支社長 新井克洋よりメッセージ

社員が働きやすい環境整備を行うとともに、総合広告会社として地域のお客様に伴走し、横浜の新たな価値創造に取り組んでまいります。

■デイリースポーツ案内広告社（DACグループ）

東京都台東区に本社を置く総合広告会社。コーポレートスローガンとして「Social Good＆Unique」を掲げ、従来の広告の枠にとどまらないソリューション提案を実施している。2023年、経済産業省「健康経営優良法人」に認定。社員数147名（2026年）。

■株式会社DACホールディングスについて

社名 ： 株式会社DACホールディングス

代表者： 石川 和則

所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 13F

社員数： 975名(DACグループ総数)

URL ： https://www.dac-group.co.jp/