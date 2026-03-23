挑戦し続ける蔵・西酒造、地元・鹿児島県産米のみを使用した『本醸造 百年櫻（ひゃくねんざくら）』を新発売！

西酒造株式会社

西酒造株式会社（所在地：鹿児島県日置市、代表取締役：西 陽一郎）は、日置市に構える日本酒蔵より新商品となる日本酒 「百年櫻（ひゃくねんざくら）」 を発売いたしました。



西酒造・天賦蔵の前に百年以上佇む一本の桜の木に着想を得て造られた本醸造「百年櫻」。土地の記憶と風土を映す味わいを、すべて米由来の原料で実現した、新たな一本です。蔵の歴史と革新が重なり合い、これからの時代に寄り添う日本酒として提案します。食中酒としても幅広い料理に調和し、上品でなめらかな口当たりが特長です。

「百年櫻」名前の由来

日本酒「天賦」サイトURL：https://www.nishi-shuzo.co.jp/tenbu/

西酒造は、180年以上の歴史を持つ蔵として、鹿児島県日置市吹上町与倉の地で地域の風土を生かした酒造りを続けています。

「百年櫻」は、蔵の前に静かに佇む一本の桜の木に由来します。

かつてこの場所は小学校の跡地であり、桜は約170年もの間、地域の暮らしや人々の人生を見守り続けてきました。

櫻の木は、この土地とともに数えきれない人の人生を見届けてきた存在です。

私たちは、その櫻が見守り続けてきたこの地から酒を生み出し、今の時代の飲み手の皆さまに選ばれ、寄り添える一本でありたい。そんな想いを、この名に込めました。

鹿児島の米だけで醸す、革新的な本醸造

鹿児島に構える日本酒蔵として、百年櫻は、地元・鹿児島県産米のみを使用し、この地で育った米を用いて日本酒を醸すことに挑戦してきました。

日本酒は、本来、米と米麹、水を原料とする「純米造り」を本質とする酒であるという考え方があります。

一方で、本商品では、鹿児島という土地性を表現するため、鹿児島県産米で醸した米焼酎を用いたアルコール（※柱酒）を採用しています。

使用する原料はすべて米由来で、米100％の純米とも言える本醸造です。

原料をすべて米由来とすることで、きれいで香りの良い酒質を実現している点が、百年櫻の特長です。

鹿児島の米だけで醸す、革新的な本醸造

甘やかな果実香

米由来のやわらかな香りに、桃を思わせる甘やかな果実香がふわりと立ち上がり、落ち着きのある上品な印象。

心地よい味わい

口当たりは非常にスムーズで、喉越しに引っかかりがなく、なめらかに広がる。やさしい甘みとともに旨みがしっかりと感じられ、飲み進めるほどに心地よさが増す。

マリアージュ

天ぷら、お鮨、湯豆腐--だし巻き卵に広がる出汁の旨みと、玉子のやわらかな甘み。

その繊細な味わいが、日本酒の旨みと自然に溶け合います。主張しすぎない和食だからこそ生まれる絶妙なバランスが、百年櫻のなめらかな飲み口を、いっそう引き立てます。

商品概要

・商品名：百年櫻(ひゃくねんざくら）

・出荷開始日時：2026年3月23日（月）～

・品目：日本酒 本醸造

・精米歩合：60％

・アルコール度数 ：15%

・価格 ：720ml \1,890（税抜）

300ml \980（税抜）

パッケージデザイン

「百年櫻」のラベルは、伝統とやさしさを感じさせる上品なデザインです。中央の筆文字「百年櫻」は、蔵の歴史と誠実な酒造りを象徴。背景の淡い桜模様が、春の穏やかな風情と“百年先まで咲き続ける桜”の想いを表現しています。生成りを基調に桜色を差し色とした落ち着いた色合いで、清潔感と存在感を両立。

日々の食卓に寄り添いながら、長く愛される酒でありたいという想いを込めたデザインです。

西酒造・日本酒「天賦蔵」について

西酒造は180年以上の歴史を持ち、地域の風土を生かした酒造りを続けてきた蔵元です。蔵のある日置市吹上町は天然軟水が豊富に湧きあがり、空気が澄んだ地で、日本酒造りに適しています。

伝統を守りながらも、新たな挑戦を続けることで、日本酒の可能性を広げています。

「天賦蔵」が目指す味わい。

大地の豊かさ、生命の神秘から生まれる酒は、天からの授かりもの。酒造りにとって、余計な手を加えず自然の理（ことわり）に寄り添うことは最も大切です。そして、自然の力を引き出すために時を超えて磨かれ、先人が積み重ねてきた緻密な技（こだわり）は、良い酒を醸すために欠かせない礎です。

自然を尊び、先人への感謝を忘れない職人集団として造りをこだわり抜く。当然のことをしっかりと守り抜いて踏み出す一歩の先に、“天賦”の目指すべき旨さがあります。

●天賦インスタグラム：https://www.instagram.com/tenbu_jp

西酒造株式会社について

西酒造は、1845年の創業以来、3世紀に渡り薩摩の大地の豊かさに支えられて酒造りを続けている蔵元です。目には見えない小さな命たちが持つ発酵の力を借りて、自然の恵みを美味しいお酒として醸していくこと。すべての酒造りで、その思いは変わることがありません。

【主なブランド】

●日本酒 天賦 ブランドサイト： https://www.nishi-shuzo.co.jp/tenbu/

●ウイスキー 御岳蒸留所 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake/

●焼酎 宝山 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/houzan/

●ワイン URLAR ブランドサイト：https://urlar.co.nz/japan/

【会社概要】

会社名 ：西酒造株式会社

代表取締役 ：西 陽一郎

所在地 ：〒899-3309 鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

創業 ：弘化2年（1845年）

事業内容：本格焼酎・日本酒・ウイスキー・ワイン・リキュール・スピリッツの製造販売

公式HP ：https://www.nishi-shuzo.co.jp/

公式ECサイト ：https://kurachoku-club.shop/

公式instagram : https://www.instagram.com/nishi_the_brewing/