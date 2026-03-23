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＜多様な人材が活躍できる職場環境“Feel Good Place to Work”の実現を目指して＞ 日本マクドナルドが女性活躍推進の優れた上場企業として、2026年度「なでしこ銘柄」に選定
日本マクドナルドホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する、女性活躍推進に優れた上場企業「なでしこ銘柄」に選定されましたことをお知らせいたします。日本マクドナルドホールディングスが「なでしこ銘柄」に選定されるのは2024年度以来2度目となります。
マクドナルドは、創業以来「ピープルビジネス」を掲げ、ビジネスの基盤となる従業員を最も大切な資産として捉えています。今回の選定は、従業員の多様な働き方を支えるインクルージョンの取り組み（育児とキャリアの両立を支える柔軟な勤務制度の拡充など）や、自社のみならずフランチャイズオーナーやサプライヤーと連携した「3本脚の椅子」による女性活躍推進のネットワーク活動が評価されたものです。
■ 日本マクドナルドにおける女性活躍の最新データ
意思決定層から現場まで、女性の参画を積極的に推進しており、主要な指標において過去最高を更新しています。
※1：対象者は日本マクドナルド株式会社社員 ※2:対象者は日本マクドナルド株式会社社員およびクルー
※3：2025年12月31日時点 ※4：2025年1月1日〜12月31日まで
■インクルーシブな職場環境実現のための「支援策」（一部抜粋）
従業員がライフイベントを経てもマクドナルドシステム内で活躍し続けられるように、職種やキャリアステージに応じた様々な支援策を提供しています。
１.インクルージョンを推進する「オープンドア！チーム」
CEOをスポンサーとする社内横断プロジェクト「オープンドア！チーム」では、2025年よりオフィスチームとフィールドチームの2体制へと強化し、座談会やワークショップを通じて、多様な人材が自分らしく輝ける職場文化の定着を図っています。
2.現場のキャリアを支える「サポート店長制度」と柔軟な働き方
店舗勤務の社員が育児や介護とキャリアを両立できるよう、転居を伴わない「地域社員制度」や、店長不在時に運営を代行する「サポート店長制度」、個々のライフスタイルに合わせた「フレックスタイム制度」を完備し、自律的な働き方を支援しています。
3.オフィススタッフ向けの柔軟な働き方
オフィススタッフには「フレックスタイム制度」や「在宅勤務制度」を導入し、業務の繁忙期やプライベートに合わせた柔軟な働き方を推奨しています。
4. 「ハンバーガー大学」による高度な人材教育
本社に設置された専門教育機関「ハンバーガー大学」にて、正社員・店舗マネージャーに対してリーダーシップ、チームビルディング、総合マネジメントなどのカリキュラムを提供しています。2025年は延べ約14,000人が受講し、個人のキャリア形成と会社の成長を共に実現するポータブルスキルの修得を支援しています。（ハンバーガー大学：https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/people/hamburger_university/ ）
5.垣根を超えた共創
・「働きやすさNEXTプロジェクト」：異業種6社と共同で、営業職における女性活躍の課題解決と社会への提言を目指しています。
・サプライヤーとの「DEIコネクト」：2022年よりサプライヤーを巻き込んだ活動を本格化し、2025年にはサプライヤー11社が主体となったイベント「DEIコネクト」を初開催しました。国際女性デーやLGBTQ+理解促進をテーマとした交流を通じ、サプライチェーン全体で「自分ごと化」を促進しています。
・フランチャイズ法人のネットワーク活動：全国のフランチャイズオーナーと連携し、女性リーダーの育成を支援しています。キャリアプランの共有や役職を超えた対話を通じて、地域社会へも多様性推進の取り組みを広げています。
日本マクドナルドは、2030年に向けて「女性管理職比率40％」という目標を掲げ、フランチャイズやサプライヤー各社と共に、誰もが活躍できるインクルーシブな職場環境「Feel-Good Place to Work」の実現を加速してまいります。
本件に関するデータの詳細や取り組みについては、3月下旬公開予定の「サステナビリティレポート2025」でもご紹介予定です。(https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/sustainability_report/ )
また、ピープルに関する取り組みは日本マクドナルド公式HP内にも記載しておりますので、合わせてご確認ください。（働きがいをすべての人に | https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/people/ ）
マクドナルドは、創業以来「ピープルビジネス」を掲げ、ビジネスの基盤となる従業員を最も大切な資産として捉えています。今回の選定は、従業員の多様な働き方を支えるインクルージョンの取り組み（育児とキャリアの両立を支える柔軟な勤務制度の拡充など）や、自社のみならずフランチャイズオーナーやサプライヤーと連携した「3本脚の椅子」による女性活躍推進のネットワーク活動が評価されたものです。
■ 日本マクドナルドにおける女性活躍の最新データ
意思決定層から現場まで、女性の参画を積極的に推進しており、主要な指標において過去最高を更新しています。
※1：対象者は日本マクドナルド株式会社社員 ※2:対象者は日本マクドナルド株式会社社員およびクルー
※3：2025年12月31日時点 ※4：2025年1月1日〜12月31日まで
■インクルーシブな職場環境実現のための「支援策」（一部抜粋）
従業員がライフイベントを経てもマクドナルドシステム内で活躍し続けられるように、職種やキャリアステージに応じた様々な支援策を提供しています。
１.インクルージョンを推進する「オープンドア！チーム」
CEOをスポンサーとする社内横断プロジェクト「オープンドア！チーム」では、2025年よりオフィスチームとフィールドチームの2体制へと強化し、座談会やワークショップを通じて、多様な人材が自分らしく輝ける職場文化の定着を図っています。
2.現場のキャリアを支える「サポート店長制度」と柔軟な働き方
店舗勤務の社員が育児や介護とキャリアを両立できるよう、転居を伴わない「地域社員制度」や、店長不在時に運営を代行する「サポート店長制度」、個々のライフスタイルに合わせた「フレックスタイム制度」を完備し、自律的な働き方を支援しています。
3.オフィススタッフ向けの柔軟な働き方
オフィススタッフには「フレックスタイム制度」や「在宅勤務制度」を導入し、業務の繁忙期やプライベートに合わせた柔軟な働き方を推奨しています。
4. 「ハンバーガー大学」による高度な人材教育
本社に設置された専門教育機関「ハンバーガー大学」にて、正社員・店舗マネージャーに対してリーダーシップ、チームビルディング、総合マネジメントなどのカリキュラムを提供しています。2025年は延べ約14,000人が受講し、個人のキャリア形成と会社の成長を共に実現するポータブルスキルの修得を支援しています。（ハンバーガー大学：https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/people/hamburger_university/ ）
5.垣根を超えた共創
・「働きやすさNEXTプロジェクト」：異業種6社と共同で、営業職における女性活躍の課題解決と社会への提言を目指しています。
・サプライヤーとの「DEIコネクト」：2022年よりサプライヤーを巻き込んだ活動を本格化し、2025年にはサプライヤー11社が主体となったイベント「DEIコネクト」を初開催しました。国際女性デーやLGBTQ+理解促進をテーマとした交流を通じ、サプライチェーン全体で「自分ごと化」を促進しています。
・フランチャイズ法人のネットワーク活動：全国のフランチャイズオーナーと連携し、女性リーダーの育成を支援しています。キャリアプランの共有や役職を超えた対話を通じて、地域社会へも多様性推進の取り組みを広げています。
日本マクドナルドは、2030年に向けて「女性管理職比率40％」という目標を掲げ、フランチャイズやサプライヤー各社と共に、誰もが活躍できるインクルーシブな職場環境「Feel-Good Place to Work」の実現を加速してまいります。
本件に関するデータの詳細や取り組みについては、3月下旬公開予定の「サステナビリティレポート2025」でもご紹介予定です。(https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/sustainability_report/ )
また、ピープルに関する取り組みは日本マクドナルド公式HP内にも記載しておりますので、合わせてご確認ください。（働きがいをすべての人に | https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/people/ ）