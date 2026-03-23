【3/27～4/19】新潟に“春の牡蠣小屋”再び。2年連続開催、殻付き牡蠣が880円の復興支援イベント！！

地域活性・復興支援プロジェクト「かき小屋実行委員会」イベントポスター

▪︎去年の大反響を受け、再開催

春休み、わざわざ遠出しなくても“旅行気分”が味わえる。

新潟市西区のアピタ新潟西に、期間限定の出張カキ小屋が再登場する。

炭火で焼く宮城県石巻直送の新鮮な牡蠣を880円という復興支援価格で楽しめる特別イベントが開催される。

牡蠣はプリプリ！焼き方もスタッフがご説明いたします

■「食べて応援」がテーマの牡蠣イベント

本イベントは、東日本大震災で販路に苦しんだ東北の牡蠣を広めるためにスタートした取り組み。

現在では全国各地で開催されており、復興支援と地域活性化を目的に続けられている人気企画。

店舗イメージ

■炭火で焼く“体験型グルメ”

会場は特設テントのカキ小屋。テーブルごとに設置された炭火コンロで、自分で焼いて楽しむBBQスタイル。

殻付き牡蠣を目の前で焼き、ジュワっとあふれる旨みをその場で味わう――

ただ食べるだけじゃない、“体験するグルメ”として人気を集めている。

■家族・デート・仲間で楽しめる

手ぶらOK！子ども連れOK！グループ利用OK！

春休みのレジャーとしても、仕事帰りの一杯としても楽しめる“ちょうどいい非日常”。

牡蠣以外のメニューも充実！ご家族やグループ様でお楽しみいただけます！

■復興支援価格880円のインパクト

目玉はなんといっても価格。

宮城県石巻直送の殻付き牡蠣が880円という特別価格で提供。

また、能登産牡蠣、瀬戸内産牡蠣、岩手県産牡蠣（ともに3～5個)を 1,280円で提供。ぜひこの機会にしかできない牡蠣の食べ比べを。

さらに、牡蠣フライ(4個590円）、牡蠣ご飯(590円)、 牡蠣汁(390円)など、牡蠣づくしのメニューも充実。

牡蠣のほかにも、ホタテ、赤エビ、ホンビノス、ホッキ貝、タコ串、サザエ、イカゲソなどの浜焼きメニューに加え、豚串、牛串、ジャンボ鶏ねぎま、鶏モモレモン、フランクフルト、コーンバター、エリンギバターなどBBQフードも豊富にラインアップ。

ご来店お待ちしております！スタッフ一同

去年の熱気をそのままに、再び新潟へ。

2年連続開催となるこの春限定のカキ小屋で、

焼きたての牡蠣と特別な時間を味わってみてはいかがだろうか。

■ 開催概要

イベント名：出張カキ小屋「牡蠣奉行」

会場：アピタ新潟西 駐車場特設会場

期間：2026年3月27日（金）～4月19日（日）

時間：11:00～21:00(l.o 20:30、牡蠣売切時終了）

電話：080-3341-9412(#)

Instagram：https://www.instagram.com/kakibugyo/