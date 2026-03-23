【阪神梅田本店】京都・大阪・広島で研鑽を積んだ4人の個性が彩る絵画展。『クワトロ・カンティ』を開催いたします。

株式会社阪急阪神百貨店江副拓郎「Nebula」鉛筆画 F10号 198,000円（税込）

■阪神梅田本店8階 アートギャラリー「『クワトロ・カンティ』板倉文香・江副拓郎・鈴木那奈・前田葉月 4人展」

■2026年３月25日(水) ～ 31日(火) ※最終日は午後5時終了

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー。

今回は、「『クワトロ・カンティ』板倉文香・江副拓郎・鈴木那奈・前田葉月 4人展」をご紹介いたします。イタリア語で四ツ辻のことを意味する“Quattro Canti”。鉛筆でモノトーンの幻想的で耽美な世界を描く板倉文香、鉛筆で自然光にこだわったリアリズムを描き出す江副拓郎、少女や若い女性の姿を多く描き、内面の感情や儚さを油彩を中心に表現する鈴木那奈、暗闇の中の抑制されたあかりを静謐に表現する前田葉月。4人の作家の個性あふれる表現をご覧ください。

◇作品紹介

板倉文香「天蘭」鉛筆・金箔 F20号 352,000円（税込）鈴木那奈「airy -ラヴィアンローズ-」油彩・黒箔 F20号 440,000円（税込）前田葉月「金曜日の夜」油彩 F10号 165,000円（税込）

◇作家プロフィール

板倉 文香（いたくら ふみか）

1993年に生まれ、尾道市立大学芸術文化学部美術学科日本画専攻を卒業。鉛筆画作品を主に、退廃的な世界をテーマに作品制作を行う。

＜主な活動＞

2019年「銀座・京橋サムホール公募展2019」奨励賞受賞

2020年「Memory」個展、「Enigma」個展 銀座かわうそ画廊（東京）

2021年「Gg展」広島県ふくやま美術館、「Gg2展」福山天満屋（広島県）

2022年「Paradise Garden楽園の美女」阪神梅田本店（大阪）

2023年「コンポステーラ 星の野原II」GINZA SIX Artglorieux GALLERY OF TOKYO(東京、同24年)

2024年「ONE ART TAIPEI 2024」台北、「ART INFINITY」Hリージェント台北、「ART FORMOSA」Eslite HOTEL（誠品行旅）（台湾）

2025年「ART FUTURE」ホテルグランドハイアット台北（台湾）、「魅惑の風景画・人物画展」松坂屋上野店（東京）、「ARTFORMOSA」EXPO DOME TAIPEI（台湾）

江副 拓郎（えぞえ たくろう）

1983年に京都で生まれ、専門学校でデッサンを学ぶ。

＜主な活動＞

2014年「第24回全日本アートサロン絵画大賞展」入選

2017年「江副拓郎 個展」銀座かわうそ画廊（東京、18～21年、25年開催）「第35回上野の森美術館大賞展」入選

2018年「ART NAGOYA」（愛知県、同18、21年）

2019年「ONE ART Taipei」（台湾、同20、24年）、「Infinity Japan Contemporary Art Show」（台湾）、「夏の終わりの幻想怪奇展」GINZA SIX Artglorieux gallery of Tokyo （東京 ）

2020年「絵画の楽園」大丸京都店（京都、同21年）、「エトワール展」大丸神戸店（兵庫県）

2021年「Three Colors 3人展」阪神梅田本店（大阪）

2022年「Paradise Garden」阪神梅田本店（大阪）

2022年3月～2023年5月 塩田武士『存在のすべてを（旧題 未到の静けさ』週刊朝日連載挿絵担当

2023年「江副拓郎展 追憶『存在のすべてを』挿絵特集」大丸京都店（京都）

2024年「Art Formosa」（台湾、同25年）

2025年「ART FUTURE」（台湾、同26年）、「Art Infinity Japan」（台湾）

鈴木 那奈（すずき なな）

1987年に京都市で生まれ、2014年に京都造形芸術大学（現・京都芸術大学）芸術学部美術科洋画コース卒業。2017年には、同大学院芸術環境専攻美術・工芸領域洋画分野終了。

＜主な活動＞

2014年「京都造形芸術大学通信教育部全国公募展」優秀賞・来場者賞（ギャルリ・オーヴ）

2015年「京都造形芸術大学通信教育部全国公募展」大賞（ギャルリ・オーヴ）、「三菱商事アート・ゲートプロブラム」入選

2016年 グループ展「初夏の京都２」、「真夏の美女図鑑」、「黒衣のイヴ３」

2017年「Listening to silence」銀座かわうそ画廊（東京）

2018年「透き徹る程深く」銀座かわうそ画廊（東京）

2019年「Quiet moment」阪神梅田本店（大阪）、「鈴木那奈 個展」神戸メリケンパークオリエンタルホテル（兵庫県）、「Day dreaming」銀座かわうそ画廊（東京）

2020年「鈴木那奈展」GINZA SIX Artglorieux GALLERY OF TOKYO（東京、同21年）

2021年「絵画の楽園」京都大丸（京都）

2022年「鈴木那奈個展 夢見月」神戸大丸（兵庫県）、「コンポステーラ 星の野原」GIZA SIX Artglorieux GALLERY OF TOKYO（東京）

2023年「Bid song」阪神梅田本店（大阪）

2024年「光ゆれる」GINZASIX Artgloreeux GALLERY OF TOKYO

2025年「ART FUTURE」（台湾）

前田 葉月（まえだ はつき）

2000年に広島県で生まれ、2023年には広島市立大学芸術学部美術学科油絵専攻を卒業。

＜主な活動＞

2020年「はたちのりんかく」名村大成堂賞受賞

2021年「第107回光風会展」光風賞受賞 国立新美術館（東京）、「かわうそ新人賞2021展」月刊美術賞受賞 銀座かわうそ画廊（東京）、「第8回 日本美術展覧会」国立新美術館（東京）

2022年「蛍の灯 新鋭作家特集」銀座かわうそ画廊（東京）、「かわうそ新人賞デビュー作家特集 feel the light」阪神梅田本店（大阪）

2023年「第26回 広島市立大学 芸術学部 卒業・修了作品展」広島市立大学（広島県）

2024年「Hiroshima Dynamite」創英ギャラリー（東京）、「楽園 Paradise Garden展」阪神梅田本店（大阪）、「夏の終わりの洋画俊英展」松坂屋上野店（東京）、「阪神アートフェス」阪神梅田本店（大阪）

2025年「Art Future 2025」グランドハイアット台北（台湾）、「デメテル大地の祈り展」松坂屋上野店（東京）、「コンポステーラ星の野原Ｖ」Artgloriuex GALLERY OF TOKYO（東京）、「Art Infinity Contemporary Art Show」（台湾）

■下記ハローカルチャーコラムブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/1268668_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/1268668_3429.html)

■阪神梅田本店8階 アートギャラリー「『クワトロ・カンティ』板倉文香・江副拓郎・鈴木那奈・前田葉月 4人展」

■2026年３月25日(水) ～ 31日(火) ※最終日は午後5時終了

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)