スタイリング後の仕上げに、 うるおいで包み込み、水光リングをロック。「ReFa TSUYA LOCK」2026年4月15日（水）新発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、シリーズ累計出荷本数500万本※1を突破したリファロックシリーズから「ReFa TSUYA LOCK（リファツヤロック）」を発売することをお知らせいたします。

今回 ReFaが着目したのが、みずみずしく輝く天使の輪 "水光リング"。独自の「ウォータリーグロス処方」により髪表面にうるおいを抱えたモイストフィル※2を形成。髪1本1本をコーティングし、キューティクルを整えることで、みずみずしく輝くツヤを生み出し、水光リングをロックします。

スタイリング後の仕上げに、手でなじませてコーミングするだけで、簡単にツヤをスタイリングできます。

※1 2020年10月～2025年11月末実績、リファロックシリーズ累計出荷本数※2 イソステアレス-16、セテス-40、PEG-20水添ヒマシ油、PEG-40水添ヒマシ油、BG（基剤）、ミネラルオイル（エモリエント剤）※効果は使用環境・髪質により異なります。※スタイリング効果は行うまでの一時的なものです。

■ 商品概要

商品名：ReFa TSUYA LOCK（リファツヤロック）

価 格：100mL 2,800円（税込）

発売日：2026年4月15日（水）

販 売： ReFa GINZA、全国の美容室サロン、エステティックサロン、MTGオンラインショップにて先行発売。

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問い合わせください。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/