【3/23より】「【新登場！】観光地・観光産業における省力化投資補助事業 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「観光地・観光産業における省力化投資補助事業 解説セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260317-1_form.php
■申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
「人が足りない」
「採用しても定着しない」
「現場が回らない」
そんな宿泊事業者様にとって、“かなり現実的に使える補助金”が出ました。
■観光地・観光産業における省力化投資補助事業
今回のポイント
・補助率：1/2（最大1,000万円）
・1事業者あたり最大3施設（最大3,000万円）
・フロント・清掃・予約・配膳など幅広く対象
（例）
・スマートロック
・予約管理システム
・清掃ロボット
・チャットボット など
“人手不足を設備で解決する投資”が対象です
■ただし、注意点があります
この補助金、「誰でも通る」わけではありません。
・地域との連携が必要
・計画の書き方で採択率が大きく変わる
・スケジュールがタイト！申請締切：5月29日予定
「知ってるだけ」で終わる人が多い補助金です。
■そこで今回、無料セミナーを配信します
・この補助金の“通るポイント”
・対象になる設備・ならない設備
・採択される事業計画の作り方
・実際に使える具体事例
を分かりやすく解説します。
■こんな方は必ず参加してください
・人手不足で現場が回っていない
・DX・自動化を検討している
・補助金を使いたいがよく分からない
・過去に申請して落ちたことがある
■さらに
セミナー参加者限定で
“最適な補助金提案＋申請サポート”のご案内あり
・着手金ゼロ
・完全成功報酬型
・入金までフルサポート
「何を出すべきか分からない」状態でもOKです。
この補助金は“知っている人だけが得をするタイプ”です。
逆に言えば、今動けばかなり有利です。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
■動画お申し込みはこちら
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さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。
■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら
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