【3/23より】「【新登場！】観光地・観光産業における省力化投資補助事業　解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「観光地・観光産業における省力化投資補助事業　解説セミナー」の無料配信を開始します！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260317-1_form.php



■申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



「人が足りない」


「採用しても定着しない」


「現場が回らない」



そんな宿泊事業者様にとって、“かなり現実的に使える補助金”が出ました。



■観光地・観光産業における省力化投資補助事業


今回のポイント


・補助率：1/2（最大1,000万円）


・1事業者あたり最大3施設（最大3,000万円）


・フロント・清掃・予約・配膳など幅広く対象



（例）


・スマートロック


・予約管理システム


・清掃ロボット


・チャットボット　など


“人手不足を設備で解決する投資”が対象です



■ただし、注意点があります


この補助金、「誰でも通る」わけではありません。


・地域との連携が必要


・計画の書き方で採択率が大きく変わる


・スケジュールがタイト！申請締切：5月29日予定



「知ってるだけ」で終わる人が多い補助金です。



■そこで今回、無料セミナーを配信します


・この補助金の“通るポイント”


・対象になる設備・ならない設備


・採択される事業計画の作り方


・実際に使える具体事例


を分かりやすく解説します。



■こんな方は必ず参加してください


・人手不足で現場が回っていない


・DX・自動化を検討している


・補助金を使いたいがよく分からない


・過去に申請して落ちたことがある



■さらに


セミナー参加者限定で


“最適な補助金提案＋申請サポート”のご案内あり


・着手金ゼロ


・完全成功報酬型


・入金までフルサポート


「何を出すべきか分からない」状態でもOKです。



この補助金は“知っている人だけが得をするタイプ”です。


逆に言えば、今動けばかなり有利です。



無料で視聴できるので、是非お申込みください！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260317-1_form.php



さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。



■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



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株式会社 ナビット 助成金なう事務局


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