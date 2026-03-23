【3/23より】「【新登場！】観光地・観光産業における省力化投資補助事業　解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「観光地・観光産業における省力化投資補助事業 解説セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260317-1_form.php

■申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

「人が足りない」

「採用しても定着しない」

「現場が回らない」

そんな宿泊事業者様にとって、“かなり現実的に使える補助金”が出ました。

■観光地・観光産業における省力化投資補助事業

今回のポイント

・補助率：1/2（最大1,000万円）

・1事業者あたり最大3施設（最大3,000万円）

・フロント・清掃・予約・配膳など幅広く対象

（例）

・スマートロック

・予約管理システム

・清掃ロボット

・チャットボット など

“人手不足を設備で解決する投資”が対象です

■ただし、注意点があります

この補助金、「誰でも通る」わけではありません。

・地域との連携が必要

・計画の書き方で採択率が大きく変わる

・スケジュールがタイト！申請締切：5月29日予定

「知ってるだけ」で終わる人が多い補助金です。

■そこで今回、無料セミナーを配信します

・この補助金の“通るポイント”

・対象になる設備・ならない設備

・採択される事業計画の作り方

・実際に使える具体事例

を分かりやすく解説します。

■こんな方は必ず参加してください

・人手不足で現場が回っていない

・DX・自動化を検討している

・補助金を使いたいがよく分からない

・過去に申請して落ちたことがある

■さらに

セミナー参加者限定で

“最適な補助金提案＋申請サポート”のご案内あり

・着手金ゼロ

・完全成功報酬型

・入金までフルサポート

「何を出すべきか分からない」状態でもOKです。

この補助金は“知っている人だけが得をするタイプ”です。

逆に言えば、今動けばかなり有利です。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260317-1_form.php

さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。

■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問い合わせはこちら↓

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com