全身を揺らす泡トレーニングで、ボディシェイプ。「ReFa SLIMMEE（リファスリミー）」2026年6月新発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa（リファ）』より、「ReFa SLIMMEE（リファスリミー）」を2026年6月に発売することをお知らせいたします。

ReFa SLIMMEEは、ファインバブル技術を活用した美容アイテムです。ReFaは本製品を通じて、入浴環境に着目した独自の運動メソッド「泡トレーニング」を提案します。

全身を揺らすバブルの刺激、温浴環境、簡単な運動を組み合わせた泡トレーニングで、入浴時間を全身のボディシェイプタイムへと導きます。

また、用途に応じて選べるモードを3つ搭載しており、泡トレーニングにぴったりなトレーニングモードの他、心地よく全身リフレッシュできるマッサージモード※、肌を美しくするクリアモードなど、その日の気分や目的に合わせて使用することが可能です。

忙しい毎日の中でも、バスタイムを活用して無理なく続けられるセルフケアとして、新しい運動習慣を提供します。

※マッサージのような体感が得られるモード

■ 商品概要

商品名：ReFa SLIMMEE（リファスリミー）

価 格：121,000円（税込）

発売日：2026年6月

販 売：MTGオンラインショップ、全国の美容室サロン、エステティックサロン、百貨店、ReFa SHOP、家電量販店、B happy（サロン顧客向けECサイト）を中心に各市場で順次展開。

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問い合わせください。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/