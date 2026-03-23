挑戦し続ける蔵、西酒造・御岳蒸留所、鹿児島・日置の名を冠したジャパニーズブレンデッドウイスキー『日置(Hioki)』700mlボトルを3月23日より出荷開始。

西酒造株式会社

西酒造株式会社（所在地：鹿児島県日置市、代表取締役：西 陽一郎）が運営する御岳蒸留所は、ジャパニーズブレンデッドウイスキー『日置(Hioki)』の700mlボトルを2026年3月23日より出荷開始いたしました。これまで1.8Lサイズで展開していた同商品を、ご自宅でも気軽に楽しめるサイズとして新たにラインナップ。御岳蒸留所のモルト原酒と、西酒造日置蔵で熟成されたグレーン原酒が織りなす、調和のとれたブレンデッドをより身近にお楽しみいただけます。

『日置(Hioki)』は、西酒造の原点である鹿児島県日置市の名を冠したジャパニーズブレンデッドウイスキーです。御岳蒸留所で蒸留されたモルト原酒を核に、本社・日置蔵で熟成されたグレーン原酒を重ね合わせることで、鹿児島の地に根差したウイスキーづくりを表現しています。

鹿児島の豊かな自然と、180年にわたる発酵・蒸留技術が生み出す、唯一無二のキレ。そのキレが、料理を引き立て、食が進むハイボールを生み出します。

「180年の発酵技術が生んだ、調和のウイスキー。」

「THE ONTAKE DISTILLERY WEB」サイトURL：https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake/

モルト由来の奥行きある香りと、グレーンがもたらすやわらかな口当たりが調和し、飲み進めるほどに広がる穏やかな余韻が特長です。フルーティーな香りが爽快に広がり、その中にピーティーさを微かに兼ね備えている味わいは、ハイボールで特にその個性を感じていただけます。

これまで『日置(Hioki)』は1.8Lボトルでの展開でしたが、「より多くの方に、日常の中で気軽に楽しんでいただきたい」という想いから、今回700mlサイズを新たに発売いたしました。ご自宅での晩酌や、大切な方との時間に寄り添う一本として、より手に取りやすいサイズとなっています。

西酒造は、焼酎造りで培ってきた伝統と技術を礎に、鹿児島から新たなジャパニーズウイスキーの価値をお届けいたします。

商品概要

新登場！

・商品名 ：日置(Hioki)

・価格 ：\4,000（税別）

・Alc度数 ：40%

・内容量 ：700ml

2026年3月23日～出荷スタート

・商品名 ：日置(Hioki)

・価格 ：\7,500（税別）

・Alc度数 ：40%

・内容量 ：1,800ml

2025年10月29日～好評発売中

テイスティングノート

香り

ドライアプリコットの甘さに、キャラメリゼしたリンゴの香りが重なります。ナッツの風味とかすかなバニラのニュアンスが、複雑さと奥行きを与えています。御岳の自然を思わせる上品で豊かな香りが広がります。

味わい

口に含むと、モルトの厚みとグレーンのやわらかさが見事に調和。フルーティーな甘みと穀物由来の優しい味わいのバランスが絶妙です。舌の上で徐々に広がる複雑な風味が長い熟成の証です。

後味

清冽でクリアな余韻が特徴。爽やかな後味は、次の一口を誘う心地よさ。日置の風土と御岳の自然が融合した、調和のとれた余韻が長く続きます。

日置ハイボール。食中に寄り添う、鹿児島の調和。

炭酸で割ると、フルーティーな香りが爽快に広がり、その中にピーティーさを微かに兼ね備えています。それが炭酸で割っても崩れない芯のあるストラクチャーを表現し、ハイボールに最も適したブレンデッドウイスキーに仕上がりました。

料理との相性

和食（焼鳥・天ぷら・うなぎ）や揚げ物から、洋食（グリル肉）まで幅広くマッチ。

豊かな食文化を引き立てる味わいです。

桜島（御岳）を望む「御岳蒸留所」について

錦江湾と御岳（桜島）を望む標高約400メートルの高台にあり、天然軟水が豊富に湧きあがり、暑い季節でも冷涼で貯蔵に適し、空気が澄んだこの地で、ウイスキー造りへの挑戦を始めました。

原料はいのち。

水は、毎分1,000リッター以上湧き上がる天然軟水。御岳蒸留所周辺の丘陵の豊かな森によって長い年月をかけて濾過され磨かれたウイスキーづくりに最適な水を使用しています。酵母は、西酒造が保持する酵母から選抜したものを使用、そして、選び抜いた二条大麦、すべて厳選したシェリー古樽を使い、御岳蒸留所のウイスキーは、鹿児島のたくさんの命で出来ています。

御岳蒸留所が目指す味わい。

御岳蒸留所の蒸留釜は、初留も再留も、両方ともラインアームの角度を上向きに設計。そうすることで、重たい香味成分は落ち、スチル上部までたどり着いた「フルーティーで深い香味成分」だけを取り出すことができます。

それゆえ、人に優しい、すっきりとした口当たりのニューポットが出来上がります。芳醇なフルーツの香り。バランスの取れた香味。喉を滑るようなクリアな飲み口。

これが、御岳蒸留所が目指すウイスキーの味わいです。

西酒造株式会社について

西酒造は、1845年の創業以来、3世紀に渡り薩摩の大地の豊かさに支えられて酒造りを続けている蔵元です。目には見えない小さな命たちが持つ発酵の力を借りて、自然の恵みを美味しいお酒として醸していくこと。すべての酒造りで、その思いは変わることがありません。

【主なブランド】

●ウイスキー 御岳蒸留所 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake/

●焼酎 宝山 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/houzan/

●ワイン URLAR ブランドサイト：https://urlar.co.nz/japan/

●日本酒 天賦 ブランドサイト： https://www.nishi-shuzo.co.jp/tenbu/

【会社概要】

会社名 ：西酒造株式会社

代表取締役 ：西 陽一郎

所在地 ：〒899-3309 鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

創業 ：弘化2年（1845年）

事業内容：本格焼酎・日本酒・ウイスキー・ワイン・リキュール・スピリッツの製造販売

公式HP ：https://www.nishi-shuzo.co.jp/

公式ECサイト ：https://kurachoku-club.shop/

公式instagram: https://www.instagram.com/nishi_the_brewing/