イノベーションを加速：ヴァレオ、ルノー・グループより「スペシャル・アワード」を受賞

株式会社ヴァレオジャパン

ヴァレオは、主要なテクノロジーとイノベーションのパートナーとして卓越した貢献が認められ、2026年ルノー・グループ・サプライヤー・アワードの「スペシャル・アワード」を授与されました 。

強化されたパートナーシップによって、イノベーション、スピード、競争力を推進

この式典にはルノー・グループCEOであるフランソワ・プロボ氏が出席し、この賞は同グループのチーフ・プロキュアメント・オフィサーであるアントニー・プルヴィエ氏より授与されました 。

この栄誉は、ヴァレオとルノー・グループとの長年にわたる強化されたパートナーシップに加え、パフォーマンスとイノベーションに対するヴァレオの多大な貢献を際立たせています 。ルノー・グループは、ヴァレオがグローバルな拠点を活用して継続的な変動費の抑制に貢献したことと開発期間の短縮と市場投入の加速を実現したことを特に高く評価しました。また、ヴァレオは、特にソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）の分野において、イノベーションとタイム・トゥ・マーケットを推進する主要なプレーヤーとしても認められました 。



ヴァレオの最高経営責任者（CEO）であるクリストフ・ペリヤは、次のように述べています。「イノベーション、スピードと信頼は、ルノー・グループとのパートナーシップの真髄です。年々ますます強固になってきたこのコラボレーションを反映したこのスペシャル・アワードを受賞できたことを誇りに思います 。私たちの業界がかつてない変革期にある中、ルノー・グループと共有しているようなパートナーシップは、さまざまな課題を乗り越え、機会を創出するために不可欠です。私たちは彼らの信頼を光栄に思い、テクノロジー、パフォーマンス、スピード、競争力の面で共にさらなる高みを目指すことに全力を尽くします」 。

ルノー・グループのチーフ・プロキュアメント・オフィサーであるアントニー・プルヴィエ氏は、「ヴァレオのパフォーマンスは、私たちがパートナーに求めるイノベーション、スピード、そしてレジリエンスを体現しています 。彼らの貢献は、両社のパフォーマンスを強化し、開発を加速し、私たちが持続可能で弾力性のあるバリューチェーンを構築する助けになっています。このふさわしい評価を得たヴァレオのチームに祝意を表します」 と語りました。

ヴァレオは、電動化、SDV、ライティング・システムを含む複数の戦略的分野においてルノー・グループの主要なパートナーであり、革新的で持続可能かつ競争力のあるモビリティ・ソリューションを提供するという同グループの志を支えています 。

ヴァレオとルノー・グループは、次世代SDVのE/Eアーキテクチャを共同開発するための戦略的パートナーシップを締結しています。これにより、車両はライフサイクルを通じて常に最新の状態を維持でき、ハードウェアを変更することなく新しい機能を統合することが可能になります。このコラボレーションの一環として、ヴァレオは高性能コンピューターなどの主要コンポーネントを供給し、ソフトウェア開発にも貢献し、GoogleやQualcommなどのパートナーとともに、ルノー・グループのテクノロジー・エコシステムの強化を支援しています 。

ライティングの分野では、ヴァレオは名車ルノー5 E-Techエレクトリックの復活において重要な役割を果たし、ルノーのデザインおよびエンジニアリングチームと緊密に協力して、特徴的なフロントとリアのライティング・シグネチャーを作り上げました 。フロント・ライティングには、電子部品を一体化した軽量リフレクターモジュールであるヴァレオ「Monolag」が採用され、透明なマイクロ・オプティクスによって実現した独自の3Dシグナリング機能と組み合わされています。リアでは、フルLEDランプがこのモデルの象徴的な垂直スタイリングをレトロ・フューチャリスティックなデザインで再解釈しつつ、空力性能を高め、航続距離の延長に寄与しています。

また、ヴァレオはルノー5 E-Techエレクトリックにワイパーシステムも供給しており、最適な視界と運転の安全性に貢献しています 。

今回の受賞は、イノベーションとオペレーショナル・エクセレンスに焦点を当てた、強力で将来を見据えたパートナーシップを構築している世界中のヴァレオとルノー・グループのチームによる共通のコミットメントを強調するものです 。

左から）クリストフ・ペリヤ（ヴァレオCEO）、セバスチャン・クロエティ（ヴァレオ ブレイン・ディビジョン カスタマー・ディレクター）、アントニー・プルヴィエ氏（ルノー・グループ チーフ・プロキュアメント・オフィサー）

ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車およびテクノロジーパートナー向けに革新的なソリューションとシステムを創造する、世界をリードするテクノロジー企業です 。ヴァレオは、パワー・ディビジョン、ブレイン・ディビジョン、ライト・ディビジョンと、アフターマーケットとニューモビリティ向けの拡張サービス・パートナーであるヴァレオサービスで構成されています 。ヴァレオは、モビリティをより安全に、より持続可能に、そしてすべての人に手が届くものにすることにコミットしています 。グループは、より電動化が進み、より安全で、ソフトウェア・ディファインドとなる「未来のクルマ」を形作る上で重要な役割を果たしています 。ヴァレオは、グローバルな生産拠点と、電動化、先進運転支援システム、ライティング、ソフトウェアにおける技術的リーダーシップを活かして、1台あたりの付加価値のシェアを高めています 。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

数字で見るヴァレオ：2025年の売上高209億ユーロ ｜2026年2月26日時点で、約100,000名の従業員を擁し、29カ国で149カ所の工場、59カ所の研究開発センター、19カ所の物流プラットフォームを構えています。