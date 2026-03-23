「1人のアスリートに、1人のメンタルコーチを」一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会、待望の「大阪校」を2026年6月新規開講！

一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会

「One athlete,Oen mental coach～1人のアスリートに、1人のメンタルコーチを～」

「One athlete, One mental coach ～1人のアスリートに、1人のメンタルコーチを～」を掲げる一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会（本社：東京都中央区、代表理事：鈴木颯人）は、2026年6月より、スポーツメンタルコーチ資格講座の第2拠点となる「大阪校」を新規開講いたします。協会設立１０年目という節目に、関西圏のアスリート・指導者の熱い要望に応え、質の高いコーチングを広めるための新たな歩みをスタートします。

■背景：ビジョン実現に向けた関西拠点の発足■

当協会は設立以来、技術や体力と同じように「心」のサポートが当たり前にある環境を目指し、2014年から東京を拠点にプロ・アマ問わず数多くのスポーツメンタルコーチを育成してきました。

「One athlete, One mental coach」--このビジョンを実現するためには、地域を問わず、アスリートがいつでも信頼できるスポーツメンタルコーチに出会えるインフラが必要です。協会設立10周年を迎える2026年、西日本のスポーツ文化の拠点である大阪に新校を設けることで、より多くのアスリートへ専属コーチングが届く未来を加速させます。

講座の雰囲気

■大阪校開講のポイント■

10年以上の実績を凝縮したカリキュラム

東京校で2014年から積み上げた、脳科学や心理学に基づく独自のメソッドを大阪でも完全再現。現場で即座に機能するメンタルコーチングスキルを伝授します。

関西スポーツシーンへの貢献

関西に拠点を置くプロ球団や大学スポーツ、部活動指導者に対し、通学の利便性を高めることで、地域全体の競技力向上と心の健康を支えます。

コミュニティの拡大

「1人のアスリートに、1人のメンタルコーチ」を志す仲間との強固なネットワークを提供。修了後も互いに高め合える環境を用意します。

メンタルコーチングの雰囲気

■大阪校 開催概要■

開講時期： 2026年7月（第1期スタート）

会場： 大阪市内（梅田・中之島周辺のアクセス良好なスタジオを予定）

受講対象： 指導者、アスリート本人、保護者、プロメンタルコーチ志望者、人事部マネジメント層

先行案内URL： https://re-departure.com/10017.aspx

講座の詳細はこちら :https://re-departure.com/10017.aspx

■代表理事メッセージ■

私たちは「One athlete, One mental coach」という言葉を大切にしています。アスリートが孤独に戦うのではなく、横に寄り添い、共に壁を乗り越える存在を当たり前にしたい。2014年から東京で始まったこの挑戦は、いま関西・大阪へと広がります。関西の熱い情熱を持つ皆様と共に、スポーツ界の新しいスタンダードを作れることを楽しみにしています。

実績一覧

■以下4つの名称は一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会の登録商標です■

・日本スポーツメンタルコーチ協会(R)（登録5917140）

・プロスポーツメンタルコーチ(R)（登録6920868）

・スポーツメンタルコーチ(R)（登録6193870）

・チームメンタルコーチ(R)（登録6920868）

一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会

■一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会について■

名称： 一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会

設立： 2016年（任意団体から）2019年に社団法人設立

事業内容： スポーツメンタルコーチの養成、アスリートへのメンタルコーチング、企業研修など

公式サイト： https://jsmc-assoc.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会 事務局

担当：運営事務局 加藤美咲

Email：support@jsmc-assoc.com