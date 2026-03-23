「1人のアスリートに、1人のメンタルコーチを」一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会、待望の「大阪校」を2026年6月新規開講！
「One athlete,Oen mental coach～1人のアスリートに、1人のメンタルコーチを～」
「One athlete, One mental coach ～1人のアスリートに、1人のメンタルコーチを～」を掲げる一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会（本社：東京都中央区、代表理事：鈴木颯人）は、2026年6月より、スポーツメンタルコーチ資格講座の第2拠点となる「大阪校」を新規開講いたします。協会設立１０年目という節目に、関西圏のアスリート・指導者の熱い要望に応え、質の高いコーチングを広めるための新たな歩みをスタートします。
■背景：ビジョン実現に向けた関西拠点の発足■
当協会は設立以来、技術や体力と同じように「心」のサポートが当たり前にある環境を目指し、2014年から東京を拠点にプロ・アマ問わず数多くのスポーツメンタルコーチを育成してきました。
「One athlete, One mental coach」--このビジョンを実現するためには、地域を問わず、アスリートがいつでも信頼できるスポーツメンタルコーチに出会えるインフラが必要です。協会設立10周年を迎える2026年、西日本のスポーツ文化の拠点である大阪に新校を設けることで、より多くのアスリートへ専属コーチングが届く未来を加速させます。
講座の雰囲気
■大阪校開講のポイント■
10年以上の実績を凝縮したカリキュラム
東京校で2014年から積み上げた、脳科学や心理学に基づく独自のメソッドを大阪でも完全再現。現場で即座に機能するメンタルコーチングスキルを伝授します。
関西スポーツシーンへの貢献
関西に拠点を置くプロ球団や大学スポーツ、部活動指導者に対し、通学の利便性を高めることで、地域全体の競技力向上と心の健康を支えます。
コミュニティの拡大
「1人のアスリートに、1人のメンタルコーチ」を志す仲間との強固なネットワークを提供。修了後も互いに高め合える環境を用意します。
メンタルコーチングの雰囲気
■大阪校 開催概要■
開講時期： 2026年7月（第1期スタート）
会場： 大阪市内（梅田・中之島周辺のアクセス良好なスタジオを予定）
受講対象： 指導者、アスリート本人、保護者、プロメンタルコーチ志望者、人事部マネジメント層
先行案内URL： https://re-departure.com/10017.aspx
講座の詳細はこちら :
https://re-departure.com/10017.aspx
■代表理事メッセージ■
私たちは「One athlete, One mental coach」という言葉を大切にしています。アスリートが孤独に戦うのではなく、横に寄り添い、共に壁を乗り越える存在を当たり前にしたい。2014年から東京で始まったこの挑戦は、いま関西・大阪へと広がります。関西の熱い情熱を持つ皆様と共に、スポーツ界の新しいスタンダードを作れることを楽しみにしています。
実績一覧
■以下4つの名称は一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会の登録商標です■
・日本スポーツメンタルコーチ協会(R)（登録5917140）
・プロスポーツメンタルコーチ(R)（登録6920868）
・スポーツメンタルコーチ(R)（登録6193870）
・チームメンタルコーチ(R)（登録6920868）
一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会
■一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会について■
名称： 一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会
設立： 2016年（任意団体から）2019年に社団法人設立
事業内容： スポーツメンタルコーチの養成、アスリートへのメンタルコーチング、企業研修など
公式サイト： https://jsmc-assoc.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会 事務局
担当：運営事務局 加藤美咲
Email：support@jsmc-assoc.com