【Dior】大阪に新しくディオールブティックがオープン

クリスチャン・ディオール合同会社(C) TOMOYUKI KUSUNOSE

1947年のメゾン創設以来、日本との間に築き上げてきた揺るぎない絆にオマージュを捧げ、ディオールは大阪・阪急うめだ本店にブティックをオープンしました。

明るく洗練されたこの新しいブティックに取り付けられたデザイナーによるインテリアのアイテムには、ムッシュ ディオールが愛した明るい色調があしらわれており、ヴェルサイユの寄木細工のフローリングやフローラルモチーフなど、アイコニックなパリの本店「30 モンテーニュ」を彷彿とさせる建築要素が特徴です。

この魅惑的な空間では、ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏 コレクションが展開され、この上なく魅力的なディオールのエッセンスを再解釈しています。

イブニングドレスに加え、ファイン ジュエリーや、タイムピーシズ、そして、限定版の「レディ ディオール」バッグなど、さらに洗練されたレザーグッズもご覧いただけます。

類まれなサヴォワールフェールと、創造的な大胆さを称える「ディオール レディ アート」の10周年を記念して、10人の国際的なアーティストによるユニークな作品も、この特別な空間で展示されます。

想像力、優雅さ、そして新鮮なエネルギーに満ちた新たな空間の全貌は、2026年3月17日に明らかになりました。

ディオール 阪急うめだ本店

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急梅田本店 6階

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【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

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