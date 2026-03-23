【GREEN×EXPO 開催1年前】若者共創プラットフォームが発足

株式会社THE PASSION

若者万博実行委員会（株式会社THE PASSION/一般社団法人日本若者キャリア支援協会）は、2027年に横浜で行われる2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO）の開催1年前に際し、GREEN×EXPOを若者から盛り上げる「TEAM GREEN EXPO YOUTH "G_YOU"（チームグリーンエキスポユース”ジーユウ”) 」を立ち上げました。

本企画を通じて、全国の社会貢献や地域創生、環境保全など「GREEN」な活動を行う学生団体や若者団体が、自由な発想で、GREEN×EXPOを盛り上げ、社会に貢献することを目的としています。

立ち上げにあたり、若者団体及び、共創パートナー企業を募集いたします。

募集窓口 ：nextexpo.jp@gmail.com

【TEAM GREEN EXPO YOUTH "G_YOU" 運営体制】

企画・運営：若者万博実行委員会

運営事務局：一般社団法人日本若者キャリア支援協会

総合プロデュース：株式会社THE PASSION

海外窓口：コトノバ株式会社

問い合わせ ：nextexpo.jp@gmail.com

【TEAM GREEN EXPO YOUTH "G_YOU" 概要】

募集カテゴリ一覧

TEAM GREEN EXPO YOUTH 2027（通称：G_YOU）は、2027年横浜国際園芸博覧会を若者から盛り上げる共創プラットフォームです。全国の社会貢献や地域創生、環境保全など「GREEN」な活動を学生団体や若者団体が、自由な発想で、GREEN×EXPOを盛り上げ、社会に貢献することを目的としています。

このプラットフォームから新たな共創プロジェクトが生まれ、様々なソーシャルインパクトを創出するエコシステムとなることを目指すと共に、将来を担う若者から子どもたちが、地球環境の課題を「自分事」として捉え、自ら行動するきっかけの場を作ることを目指します。

【若者万博実行委員会とは】

万博ロスから始まった、若者が集まり活動する万博非公式プロジェクトです。

「万博ロス」から「NEXT万博」へを掲げ、大阪・関西万博を「一過性のイベント」で終わらせず、次世代が担うムーブメントへと発展させることを目的に誕生しました。オフライン・オンライン共にイベントを開催しており、GREEN×EXPO2027に留まらず、リヤド万博2030、そしていつか日本で開催される国際博覧会へ向けて「NEXT万博世代」を合言葉に活動しています。

2026年2月に渋谷モディにて「若者万博」を開催。大阪・関西万博に出展した学生団体が出展し、万博レガシーを感じさせる1日を創りました。

連携企業/共創パートナーを募集しております。下記メールアドレスへご連絡お待ちしております。

問い合わせ：nextexpo.jp@gmail.com（担当：太田）

【一般社団法人日本若者キャリア支援協会】

一般社団法人 日本若者キャリア支援協会（JYC）は、若者の挑戦を正しく評価し、社会につなぐことを目的とした一般社団法人です。全国で活動する学生を認定する「47都道府県学生活動大使」や、各年度の活動大賞を決める「U30若者活動AWARD」などを通じ、若者の努力や想いが埋もれず、応援や共創へとつながる仕組みを構築しています。

問い合わせ：office.jyc@gmail.com（担当：岩崎）

公式サイト：https://jyc-official.org/

【株式会社THE PASSION】

【想いと工夫で可能性をプロデュースする】を掲げる赤いイベントプロデュース会社。

ビジネスイベントや学生イベントを中心に、社長直下のプロジェクトを面白くする若手クルー。

複数の学生コミュニティの運営に携わり、直接的な若者との接点を持ち、若者向けブランディング事業も行う。体験設計やインフルエンサーの起用など、エンタメを交えたイベント設計を得意とする。

問い合わせ ：thepassion.jp@gmail.com（担当：太田）