オーパークおごせが埼玉県食材と畑をテーマにした「2026春夏スペシャルディナーコース」を4月1日より提供開始　～1日3組限定、料理長特製の宿泊者限定コース～

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、2026年4月1日（水）より、宿泊のお客さまを対象とした1日3組限定の料理長特製「2026春夏スペシャルディナーコース」の提供を開始します。

本コースは、「埼玉県の食材」と「畑」をテーマに、豊かな自然に育まれた埼玉食材をふんだんに使用した特別なディナーコースです。地元の新鮮な野菜やフルーツを中心に、素材の魅力を活かした料理を一皿一皿丁寧に仕上げました。自然の恵みを五感で味わう、オーパークおごせならではの食体験をお楽しみいただけます。

＜2026春夏 料理長特製スペシャルディナーコース＞

提供期間：2026年4月1日（水）～2026年9月30日（水）

料金：12,000円（税・サービス料込み）/名

対象：宿泊者

ご予約：ホームページにて該当する宿泊プランをご予約ください（7日前までの要予約制）

コース内容：

・ウェルカムフード ～季節野菜のコロッケ・坂戸セラーノハム～

地元のお野菜のコロッケでおもてなし。季節の野菜コロッケの上に「坂戸セラーノ」の生ハムをのせ、秩父のスモークチップで燻製させています。

・前菜 ～パプリカムース・小江戸キャビア・富山白エビ～

パプリカムースを美味しく召し上がっていただくために、富山白エビと合わせました。小江戸キャビアの塩味が程よく感じられる一品です。

・スープ ～毛呂山とうもろこしとほうじ茶の冷製ポタージュ～

ほうじ茶の香りを移した、とうもろこしの冷製ポタージュです。スライストリュフと一緒にお召し上がりください。

・魚料理 ～石垣ハタのポワレ・人参リゾット・アメリケーヌソース～

甘味のある人参リゾット、ふっくら仕上げた石垣島のハタ、甲殻類の旨みを濃縮させたアメリケーヌソースとともに。

・ 肉料理 ～深谷牛ランプの香草パン粉焼き・季節の焼き野菜・タブーレ・秩父ワインソース～

南仏をイメージした一皿。フレンチの定番料理をモダンに仕上げました。脂身が程よく入った深谷牛のランプ肉を使用しています。

・デザート ～苺ソルベ・エルダーフラワーのジュレ～

苺を贅沢に使用し、濃厚なソルベに仕上げました。食べられるお花とお花のジュレとともにお召し上がりください。

・デザート ～苺ムース・ 練乳クリーム添え～

苺を練り込んだムースケーキ。土に見立てたクランチ、練乳クリームで心地よさを表現しています。

■BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむグランピングリゾート。最大5名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」や、サウナ付き1棟貸し「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意しています。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/