HafH（ハフ）、世界20,000拠点へ拡大。1.2万件の「ストーリー」と連動し、共感で選ぶ新たな宿泊体験を提供

株式会社KabuK Style

株式会社KabuK Style（本社：東京都中央区、代表取締役：砂田憲治、以下「KabuK Style」）が提供するつみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」は、掲載宿泊施設数が世界20,000拠点を突破いたしました。あわせて、ユーザーによる実体験の投稿機能「ストーリー」の累計投稿数も1.2万件を超えました。 HafH（ハフ）は、広大な宿泊ネットワークの構築と、ユーザーのリアルな熱量の可視化を同時に実現することで、従来のスペック比較型予約とは異なる、体験の質を重視したマッチングを加速させています。

◼︎【選択の自由】世界20,000拠点が「日常の選択肢」に

HafH（ハフ）はこれまで、旅を日常の選択肢とするための網羅的な施設ネットワーク拡大に注力してきました。今回20,000拠点を超えたことで、国内主要都市から海外、さらには地方のユニークな宿泊施設まで、ユーザーのあらゆる移動ニーズに応えるインフラが整いました。この広大なネットワークが、後述する1.2万件の「ストーリー」の舞台となり、多様なライフスタイルを支える基盤となっています。

◼︎独自の還元システム「ストーリー」機能について

HafH（ハフ）のストーリーは、一般的なクチコミとは異なり、まだ予定がない人に「ここへ行きたい」という初期衝動を与えるインスピレーションの源泉です。 現在1.2万件を超える、点数化できない「生の声」が宿の真の魅力を可視化。広告写真だけでは分からない情緒的価値を伝え、ミスマッチのない宿泊体験を実現しています。

この熱量を支えるのが、投稿により「ハフコイン」を獲得できる報酬システムです。本システムは、フォロワー数などの影響力に依存せず、投稿そのものの質を重視します。「いいね」の数だけでなく、「その投稿をきっかけに他のユーザーが予約に至ったか」という実効性を評価対象としています。これにより、良質な旅行記を投稿することで「前回の旅の記録が、次の旅の宿泊費を賄う」という新しいサイクルが生まれています。

ストーリーを通じた発信は、宿泊施設にとって自らのブランド価値を証明する重要な資産です。 価格競争に依存せず、施設の個性に共感する良質なユーザーを送り込むことで、HafH（ハフ）は持続可能な観光エコシステムの構築に貢献してまいります。

◼︎株式会社KabuK Style



「HafH（ハフ：Home away from Home）」は、毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在することができる “つみたて旅行サービス”です。 2026年3月末時点で、国内外130カ国、1,900都市以上、20,000施設（ラグジュアリーホテルから旅館、ゲストハウスまで）の利用が可能です。https://www.hafh.com



◆ HafH（ハフ）公式インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/hafhglobal/

◆ HafH公式Xアカウント

https://twitter.com/HafHtheWorld



<会社概要>

社名：株式会社 KabuK Style

代表：代表取締役 砂田憲治

Webサイト：https://kabuk.co.jp/

創業：2019年1月8日（設立 2018年2月5日）2019年4月1日 サービス開始

事業内容：つみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」の運営、旅行業

旅行業登録番号：観光庁長官登録旅行業 第2144号（第1種旅行業）

所属：一般社団法人 日本旅行業協会正会員、国際航空運送協会（IATA）公認代理店