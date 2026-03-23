進級前の春休み、「どう関わればいい？」に応える　WISC検査の結果を家庭で活かす親子会話トレーニングを小児科医が解説【3/25】

株式会社パステルコミュニケーション

(株)パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年3月25日（水）お昼12時より、「数字の見方を変えて我が子の強みを伸ばす！ママカルテ式WISC検査の活かし方」をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt03(https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0325)25(https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0325)

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

子どもの特性を理解する手段のひとつとしてWISC検査を受ける家庭もありますが、結果を受け取った後に「数値の見方が分からない」「家庭でどう関わればよいのか分からない」といった声も聞かれます。特に新学期を控えたこの時期は、「このままで大丈夫だろうか」と不安を感じる保護者も少なくありません。

そこで、「WISC検査の結果を家庭で活かす関わり方」をテーマにしたライブを開催します。

前回のオンラインライブ（3月18日）では、WISC検査の結果をどのように読み取り、子どもの強みとして捉えるかについて解説しました＜前回の内容：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000677.000054387.html＞。今回は、その理解を踏まえ、「家庭でどのように活かすか」という具体的な関わり方に焦点を当てます。

講師は、前回に引き続き、発達診療に携わる小児科医として多くの親子を支援してきた親子のミカタオンラインクリニック院長の森博子先生。臨床現場での知見をもとに、検査結果を子どもの強みとして捉え直し、家庭での関わりに活かす方法を解説します。春休みは、学校のストレスから解放されて心に余白が生まれ、日常の関わりそのものが学びになるため、子どもの脳が伸びやすい時期といえます。

本ライブでは、WISC検査の結果を日常生活の中でどのように活かし、子どもの得意な力を伸ばしていくかについて具体的に紹介します。春休みの期間に合わせ、1日5分から取り組める「ママカルテ式」親子会話トレーニングを提案。道具を使わず自宅で実践できる方法でありながら、子どもの得意な認知特性を活かした関わり方を学ぶことができます。

前回参加した保護者からは、「今まで低い数値ばかりを気にしていましたが、得意なところを見るという視点に驚きました」「弱いところほど調子によってムラがあるという言葉がしっくりきました」「言語理解と視空間が得意なので、言葉と視覚をセットで伝えてみようと思いました」といった声が寄せられており、検査結果の捉え方を見直し家庭での関わりを具体的に変えるきっかけとなっています。

本ライブでは、「できない部分への対応」ではなく「強みをどう活かすか」という視点を家庭に持ち帰ることで、子どもとの関わり方を前向きに変えていくことを目指します。検査結果を日常に活かす具体的な一歩を示すことで、親子双方にとってより良い関係づくりのヒントになれば幸いです。

■このライブで得られること

・WISC検査の結果を家庭で活かす具体的な方法

・子どもの強みを日常の関わりで伸ばす視点

・1日5分でできる「ママカルテ式」親子会話トレーニング

■こんな方におすすめ

・WISC検査を受けたが、結果の活かし方に悩んでいる方

・子どもの得意な力を伸ばしたいと考えている方

・家庭でできる具体的な関わり方を知りたい方

・春休みを成長のチャンスにしたい方

■講師紹介

森 博子（もり ひろこ）

親子のミカタオンラインクリニック院長

親子の未来を創る発達診断「ママカルテ」主宰・小児科医

小児科医として20年以上、16,000組以上の親子を診療。自身の子育て経験と臨床経験をもとに、親子それぞれの特性を可視化する発達診断「ママカルテ」を開発。2022年にオンラインクリニックを開業、全国各地・海外からの発達相談・ママカルテによる発達診断を実施している。

■開催概要

タイトル： 「数字の見方を変えて我が子の強みを伸ばす！ママカルテ式WISC検査の活かし方」

日時： 2026年3月25日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt03(https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0325)25(https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0325)

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー