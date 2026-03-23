『eFootball(TM)』日本代表候補選手2名が決定！～lemon-pop選手とTess選手がアジアの舞台へ挑戦～

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

式会社コナミデジタルエンタテインメントは、「ASIA esports EXPO 2026」において、2026年度の国際大会に挑む『eFootball(TM)』の日本代表候補選手2名（モバイル1名、PC1名）が決定したことをお知らせします。

左：lemon-pop選手（モバイル代表） 右：Tess選手（PC代表）

「ASIA esports EXPO 2026」は、一般社団法人日本eスポーツ協会（JESU）が2025年10月15日（水）に発表した「第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）日本代表候補選手選考基準(https://jesu.or.jp/contents/news/news-251015/)」に基づき行われた日本代表候補の選考競技会です。

2026年3月22日（日）に一般社団法人日本eスポーツ協会（JESU）から発表された「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）eスポーツ日本代表候補選手決定のお知らせ(https://jesu.or.jp/contents/news/news-260322/)」の通り、『eFootball(TM)』において、以下2名の選手が日本代表候補として選出されました。

モバイル

＜プロフィール＞

プレーヤー名：lemon-pop（読み：れもんぽっぷ）

所属チーム：-

出身地：石川県

生年月日：19歳

＜主な戦績＞

-

＜コメント＞

決勝トーナメントで戦った3人とは、オンラインで何度も対戦してきましたが、今回は自分の戦術が功を成し、勝利につなげることができたと思います。

日本代表候補選手として、メダルを獲得できるよう全力で取り組みます。

PC

＜プロフィール＞

プレーヤー名：Tess(読み：てす)

所属チーム：DRX

出身地:青森県

年齢：23歳

＜主な戦績＞

・日本eスポーツアワード2025 スポーツゲームプレーヤー賞 受賞

・FIFAe World Cup 2025 ベスト8（e日本代表）

・eFootball(TM) Championship 2025 FC Barcelona Club Finals 優勝

＜コメント＞

日本代表候補選手に選ばれたことは本当にうれしく思っています。

ここまで共に戦ってきた選手たちの分も背負い、優勝を目指して全力で頑張りたいです。

lemon-pop選手（モバイル代表）とTess選手（PC代表）の2名は、9月に行われる国際大会に向けてチームを組み、金メダルをかけてアジア各国・地域のライバルたちと競い合います。選手への温かい応援をどうぞよろしくお願いします。

「ASIA esports EXPO 2026」『eFootball(TM)』決勝の様子

モバイル決勝試合中のlemon-pop選手PC決勝試合中のTess選手

当日の様子は以下にて公開中です。

ASIA esports EXPO 2026【2026年3月21日（土）ステージ B】(https://www.youtube.com/live/5EXppdN2q24?si=p8AXJPHquNUPFAdc&t=6290)

コナミデジタルエンタテインメントは、今後もeスポーツへの取り組みを通じて、お客さまに楽しさと感動をお届けしていきます。

【当社のeスポーツへの取り組みについて】

「eFootball(TM)」シリーズは1995年に家庭用ゲーム「ウイニングイレブン」として誕生して以来、長年多くのお客様に支えられてきたサッカーゲームです。「第18回アジア競技大会ジャカルタ・パレンバン」のデモンストレーション競技や、国スポ文化プログラムとして開催されている「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」に2019年の茨城大会から7大会連続で採用されるなど、国内外で競技タイトルとして注目を集めています。2024年から国際サッカー連盟（FIFA）とeスポーツの協業に関する契約を締結し、「FIFAe World Cup(TM)」の競技タイトルとしても『eFootball(TM)』が採用され、全世界で1,600万人以上のプレーヤーが参加しました。また、プロサッカークラブと取組んでいる「eFootball(TM) Championship 2024 Club Event」の開催や、J1・J2の全40クラブが参加する「eＪリーグ eFootball(TM)」を公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）と共同開催するなど、eスポーツとリアルスポーツを組み合わせた取り組みも拡大しています。

【『eFootball(TM)』について】

『eFootball(TM)』は、1995年に「ウイニングイレブン」として誕生して以来、世界中のサッカーファンに愛されてきたゲームで、累計ダウンロード数は、現在9.5億を超えています。現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。また国内外のさまざまなeスポーツ大会において競技タイトルとして採用されており、全世界に向けてデジタルを活用したサッカーの楽しさを拡げています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Xアカウント： @we_konami