AIが“覚えてくれる”時代へ

Sentino株式会社

人間中心のAIおよびPhysical AI領域を推進するSentino株式会社（本社：東京都、Founder / CEO：陳 昶（Chris Chen）、代表取締役：唐 先智（Senchi Kara）は、リアルタイムエンゲージメントおよび会話型AIの世界的リーダーである米国NASDAQ上場企業Agora, Inc.（NASDAQ: API）との提携により、2026年3月30日（月）に東京・千代田区で開催されるAnime Japan AIビルダー向けコミュニティイベント『Voice AI × アニメ：次世代キャラクターのつくり方』に登壇し、両社の技術を統合した新たな「AIエージェントプラットフォーム」を同イベント内にて正式にローンチいたします。

◆ Agoraとの戦略的パートナーシップの意義

本提携により、Sentinoが保有する以下のコア技術：

・ IP収益化エンジン

・ 感情表現・人格設計技術

・ 記憶ベースのユーザー関係構築

と、Agoraの持つ：

・ 超低遅延リアルタイム通信技術

・ 会話型AIインフラ

を統合。

これにより、従来のタスク処理型チャットボットを超え、「記憶・感情・継続性」を持つAIエージェントの実現が可能になります。

単なる会話ツールではなく、ユーザーと長期的な関係を築く「デジタルな存在（Digital Companion）」として、新しいエンゲージメント経済圏を創出します。

◆ 3月30日：AIエージェントプラットフォーム正式ローンチ

AnimeJapan Week連動イベントにて、

本プラットフォームの全貌およびプロダクトデモを初公開いたします。

イベントには、Sentino・Agoraに加え、以下のグローバル企業が登壇予定です。

・ MiniMax

世界13万社以上・2億人以上に利用される基盤モデルを提供する生成AIユニコーン

Akool

グローバルブランドに多数採用されるリアルタイムAIキャラクター体験を提供するデジタルヒューマンプラットフォーム

・ OceanBase

AI・リアルタイム処理を支える高性能分散クラウドデータベース

◆ イベント概要

・ イベント名：Voice AI × アニメ：次世代キャラクターのつくり方

・ 日時：2026年3月30日（月）18:00～21:00（JST）

・ 会場：MIDORI.so NAGATACHO（東京都千代田区平河町）

・ 参加方法：https://luma.com/ac213tp3 より事前登録

◆ プラットフォームの主要機能

本プラットフォームは、ユーザーの日常に入り込み、

習慣形成と感情的エンゲージメントを同時に生み出します。

・ Agent OS（内なる思考）

AIが自律的に思考し、非対話時も継続的な存在感を維持

・ AIダイアリー（記憶機能）

日々のやり取りを蓄積し、ユーザーとの関係性を深化

・ ダイアリーイラストレーション

思い出をAI独自の表現でビジュアル化

・ ミュージックダイアリー

感情や記憶を音楽として再生成

◆ Founder / CEOコメント

Sentino株式会社 Founder / CEO 陳 昶（Chris Chen）

私たちは「人間中心のAI」を軸に、

AIを単なるツールから“関係性を持つ存在”へと進化させています。

静的なキャラクターを生きたアセットへと変換することで、IPホルダーがファンと長期的かつ感情的に結びつく新しい経済圏の構築を支援していきます。

◆ Sentinoについて

Sentinoは「人間中心のAIの構築」をビジョンとするPhysical AI企業です。

東京を拠点に、グローバルIPホルダー向けに、

・ 記憶を持つAI

・ 感情表現を行うAI

・ 実世界と連動するAI

を統合したIP収益化エンジンを提供。

デジタルとフィジカルを横断した次世代エンゲージメントを実現します。

◆ Agora, Inc.について

Agoraは、音声・ビデオ・ライブ配信・チャット・会話型AIをアプリケーションやIoTに組み込むためのAPIを提供するリアルタイムエンゲージメントのグローバルリーダーです。

・ 世界1,800社以上が導入

・ 30億台以上のデバイス

・ 月間600億分以上の通信

を支えるインフラを提供しています。

【お問い合わせ先】

Sentino株式会社

代表取締役：唐 先智（Senchi Kara）

E-mail：contact@sentino.jp