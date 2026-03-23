入社式の“そのまま懇親会”が企業で広がる。 新入社員の交流を支える『オフィスケータリング』という新しい活用法

2ndTable株式会社

入社式の後、そのままオフィスで懇親会を開催する企業が増えています。 ケータリングを活用したカジュアルな交流の場が、新入社員同士のつながりや企業文化の理解を促す取り組みとして注目されています。

オフィスやイベント会場へのケータリングサービスを年間3000件以上実施する2ndTable株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三原一馬）でも、入社式シーズンに向けたケータリングの問い合わせや相談が増加しています。

約半数の学生が「業務外の交流会にも参加したい」飲酒なし希望も

dodaキャンパスが実施した調査によると、28年卒、27年卒の学生の約半数が、業務外の職場交流会にも参加したいと回答しています。

一方で、内容については「飲酒なし」を希望する声も約半数と、従来型の居酒屋中心の懇親会とは異なる新しい交流の形が求められていることも明らかになっています。

参考：ベネッセ i-キャリア dodaキャンパス「現役大学生が理想とする『こんな会社ではたらきたい！』ホンネ調査2026」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001007.000022215.html

こうした調査結果からも、企業では福利厚生の一環として「初日の体験」を重視する動きが強まっています。入社式直後に、リラックスできる環境で上司や先輩とフラットに会話できる場を設けることが、早期の心理的安全性の確保につながっています。

なぜ今、入社式後の「オフィス開催」が選ばれるのか

単なる「お祝い」に留まらず、戦略的にオフィスでのケータリング懇親会が選ばれる背景には、以下の4つの要因が重なっています。

早期離職防止と心理的安全性の醸成

入社式後の緊張が残る中、これから職場として通うこととなるオフィスで高品質な食事を囲むことは、新入社員の緊張を解き、早期のコミュニケーション活性化に直結します。

外部の宴会場と比べ、日常の延長線上にある自社空間の方がフラットな会話が生まれやすく、会社への帰属意識を高める効果が期待されています。

「タイパ」と移動負担の軽減

式典後に宴会場や居酒屋へ移動する負担を省くことは、効率（タイパ）を重視する世代にとっても心理的ハードルが下がるといえます。また、移動時間をそのまま交流の時間に充てられるため、短時間で濃密なコミュニケーションを図ることが可能になります。

ホテル宴会場の「高騰」と「予約難」

インバウンド需要の回復等によるホテル宴会場の価格高騰も大きな要因です。会場費にコストをかけるよりも、参加者の満足度に直結する「料理」や「体験」に投資し、実利的な福利厚生を提供したいという企業判断が増えています。

消えた「大箱（大型飲食店）」の選択肢

コロナ禍を経て、100名規模を一括で収容できる大型居酒屋が激減しました。大人数での懇親会を飲食店で実施すること自体が物理的に困難になり、場所を選ばずプロの味を楽しめるケータリングが、社内イベントにおける唯一の現実的な選択肢として再評価されています。

社内イベントの「演出」として広がるケータリング活用

こうした背景の中、ケータリングは単なる食事の提供ではなく、社内イベントを成功させる「演出」の一部として活用されています。

主な活用シーン- 入社式後の歓迎懇親会（離職防止施策）- 新年度のキックオフイベント（ビジョン共有）- 部署横断の社内交流会- セミナー・勉強会後のネットワーキング- 福利厚生を目的とした季節行事

近年は、料理の提供だけでなく、会場装飾やライブパフォーマンス型のフード演出を組み合わせることで、日常のオフィス空間を非日常的なイベント会場へと変える取り組みが見られます。参加者同士が自然に会話を弾ませられる場づくりにおいて、ケータリングは重要な役割を担っています。

セカンドテーブルの特長

全国主要都市でワンランク上のメニュー・サービス：関東・関西・九州・名古屋の主要都市で、均一化された高品質なケータリングサービスをご提供します。

多様なシーンに対応：キックオフ、セミナー、会議、懇親会、パーティーなど、様々なイベントシーンにご利用いただけます。

オフィスや貸し会議室も華やかに：お料理だけではなく、装飾でも会場を鮮やかに彩ります。お花見やハロウィン・クリスマス等、季節の演出も承っております。

豊富なメニューラインナップ：お客様のニーズやご予算に合わせて、和洋中をはじめとしたバリエーション豊かなお料理・プランをご用意しております。アレルギー対応やハラル／ベジタリアンメニューなどもご提供可能です。

オプションメニュー：「出張寿司職人」「生ハム／ローストビーフカッティング」「マグロ解体ショー」などのライブケータリングや、「お祭りプラン」として屋台風のケータリングもご用意がございます。

きめ細やかなサービス：経験豊富なスタッフが、企画・準備から当日の運営まで、お客様のイベントをサポートいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SHAEPGuQcsY ]

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

会社概要

2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）

所在地：関東 東京都港区赤坂7丁目 赤坂今野ビル5階

関西 兵庫県西宮市西宮浜1-31

九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32

代表取締役：三原一馬

事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業 https://2ndtable.com/

オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp

電話番号：050-3155-1635(ご注文・お問い合わせ)

FAX：050-3457-8233

メール：info@2ndtable.com

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