ディズニー公式ライセンス商品展開の「MEGOS by MESUCA」公式アンバサダーに、人気インフルエンサー3名が就任！TikTokライブ等を通じ、最新のディズニーグッズ情報を発信。

MESUCA株式会社

ディズニー正規ライセンス商品の販売を行うMESUCA株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：笠原 稜太）は、この度、SNSで支持を集めるディズニー系インフルエンサー「Kana」さん、「あやちゃむ」さん、「ayaka」さんの3名をMEGOS by MESUCA公式アンバサダーとしてお迎えしたことをお知らせいたします。

■ MEGOS by MESUCA公式から1,000点超のラインナップを順次展開。

訪れるたびに新しいお気に入りに出会えるショップへ

MEGOS by MESUCAは、ディズニー正規ライセンス商品を専門に取り扱うオンラインストアとして、今月オープンいたしました。現在、バッグや雑貨など約150点のアイテムから販売をスタートしており、今後は保有する1,000点以上のコレクションを、季節やトレンドに合わせて「順次展開」してまいります。 ショップを訪れるたびに新しいキャラクターや、まだ見ぬデザインに出会える楽しみを提供し続ける、国内最大級の品揃えを目指します。

■ アンバサダー就任の背景：続々と登場する新作から、暮らしを彩る「最高の1つ」を提案

MEGOS by MESUCAは、ディズニーの魅力を日々の生活に取り入れ、日常をより楽しく彩るライフスタイルを提案いたします。 オープン直後から続々と追加される新作アイテムの魅力を、よりリアルに、そしてタイムリーに発信していくため、ディズニーに特化した配信をしている3名をアンバサダーとしてお迎えしました。

■ 今後の活動内容

アンバサダーの皆様には、以下の活動を通じてMEGOS by MESUCAの最新情報を発信していただきます。

TikTokライブでの商品紹介： 実際のサイズ感やこだわりポイントをライブ配信で詳しく解説。

SNSでの新商品プレビュー： 発売前の新作アイテムや、季節限定商品のいち早い紹介。

ライフスタイル提案： 自身のSNSアカウント（Instagram等）を通じた、ディズニーグッズの活用術の発信。

■ アンバサダー プロフィール ＆ 就任コメント

Kana（@kalnnas2）(https://www.instagram.com/kalnnas2)

この度、MEGOS by MESUCA公式アンバサダーに就任いたしましたKanaと申します。大好きなディズニーにこのように携われることを心から光栄に思うとともに、大変ワクワクしています。

TikTokライブを通じて、商品の魅力をリアルにお届けし、たくさんの方にときめきを広げていけるよう努めてまいります。

あやちゃむ（@ayana0501）(https://www.instagram.com/ayana0501)

この度、MEGOS by MESUCA公式アンバサダーに就任いたしました。ディズニー、ピクサー、マーベル、特に『トイ・ストーリー』が大好きです！カラフルなファッションが好みなので、日本初上陸の1,000点以上の華やかなアイテムに心躍っています。

TikTokライブを通じ、私ならではの視点で最新の魅力をいち早くお届けします。

ayaka（@a_yaka77）(https://www.instagram.com/a_yaka77)

この度、MEGOS by MESUCA公式アンバサダーに就任いたしました、ayakaです！ 普段からカラフルなディズニーコーデが大好きなのですが、そんなコーデにプラスして、日常が楽しくなるようなディズニーのアイテムを、皆様にご紹介できることがとても楽しみです！ TikTokライブでも、アイテムの魅力をたくさん発信できるよう頑張ります！

■ MEGOS by MESUCAについて

MESUCA株式会社は、世界105ヵ国以上でグローバル展開する「MEGOS」グループの日本法人です。

日本で未発売のバッグ、アウトドア、ライフスタイル雑貨、ホーム＆キッチンなど、幅広いカテゴリーの商品を展開します。

公式オンラインストアを通じて、全国のディズニーファンへ「心ときめくアイテム」をお届けします。

【会社概要】

社名：MESUCA株式会社

事業内容：ディズニー正規ライセンス商品の販売

公式オンラインストア：

https://mesuca-inc.com/

公式Instagram：

https://www.instagram.com/mesuca_disney

公式TikTok：

https://www.tiktok.com/@mesuca.disney

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