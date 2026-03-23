株式会社TIGY

株式会社TIGY（本社：東京都、代表取締役：工藤夕茉）は、生成AIの実務活用を劇的に加速させる実践型AI研修プログラム「AI Camp」の提供を開始いたします。あわせて、個社ごとにカスタマイズされた研修プログラムを初回1回に限り無料で体験できるAI導入加速キャンペーンを実施することをお知らせいたします。

特設サイトはこちら :https://ai-camp.tigy.co.jp/

■背景：なぜ、多くの「AI研修」は現場で使われないのか

生成AIの普及が進む一方で、多くの企業から「座学の研修を受けたが、結局実務への落とし込み方がわからない」「プロンプトの基礎は知っているが、自社専用のツール構築まで至らない」という声が上がっています。

「AI Camp」は、これらの課題を解決するために「座学ゼロ、アウトプット100%」をコンセプトとした、全員参加型の共創ワークショップです。

■「AI Camp」3つの特徴

1. その場で「動くもの」を持ち帰れる100%実践型

研修時間内に、参加者全員が自社の業務に即した「自社専用GPTs」や「AIプロトタイプ」を構築します。「学んで終わり」ではなく、翌日から実務で稼働する成果物があることが最大の特徴です。

2. 導入のハードルを極限まで下げる「初回無料体験」

まずは効果を実感していただくために、初回1回分を無料で提供します。自社への適性や導入効果を、リスクなく判断いただけます。

3. 現場から経営層まで、ニーズに合わせた2つのコース

【ビギナーコース】

全社員向け。ChatGPTの実務活用から、ノーコードでの自社専用AIツール作成までを2時間で体験。

【カスタマイズコース】

経営・事業責任者向け。1日で貴社の実課題をAIで解決するプロトタイプ（PoC）を設計・開発。

■ 研修プランの詳細

AI活用ワークショップ（ビギナー向け）

内容：プロンプトエンジニアリング、GPTs等による自社専用AI作成

成果物：動く自社専用GPTs、業務別テンプレート集

AI導入キャンプ（PoC開発・経営層向け）

内容：自社業務課題のAI要件定義、プロトタイプ共同開発（Claude Code等を使用）

成果物：動くAIプロトタイプ、AI活用ロードマップ

■ キャンペーン概要・お申し込み方法

「AI Camp」の初回無料体験は、特設サイトよりお申し込みいただけます。

※カスタマイズコースの内容は事前ヒアリングに基づき決定いたします。

特設サイトURL： https://ai-camp.tigy.co.jp

お申し込み方法： サイト内コンタクトフォーム、またはAI活用度診断よりお申し込みください。

特設サイトはこちら :https://ai-camp.tigy.co.jp/

株式会社TIGY

会社名: 株式会社TIGY（ティジー）

所在地: 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2Ｆ

設立: 2025年6月

代表取締役: 工藤夕茉

事業内容: AI活用支援コンサルティング、DX推進支援、AIソリューション開発など

HP: https://tigy.co.jp/