株式会社TIGY、実践型AI研修「AI Camp」初回無料キャンペーンを開始。ChatGPT活用から自社専用AI（PoC）開発まで、1日で「動く成果物」をその場で共創。
株式会社TIGY（本社：東京都、代表取締役：工藤夕茉）は、生成AIの実務活用を劇的に加速させる実践型AI研修プログラム「AI Camp」の提供を開始いたします。あわせて、個社ごとにカスタマイズされた研修プログラムを初回1回に限り無料で体験できるAI導入加速キャンペーンを実施することをお知らせいたします。
特設サイトはこちら :
https://ai-camp.tigy.co.jp/
■背景：なぜ、多くの「AI研修」は現場で使われないのか
生成AIの普及が進む一方で、多くの企業から「座学の研修を受けたが、結局実務への落とし込み方がわからない」「プロンプトの基礎は知っているが、自社専用のツール構築まで至らない」という声が上がっています。
「AI Camp」は、これらの課題を解決するために「座学ゼロ、アウトプット100%」をコンセプトとした、全員参加型の共創ワークショップです。
■「AI Camp」3つの特徴
1. その場で「動くもの」を持ち帰れる100%実践型
研修時間内に、参加者全員が自社の業務に即した「自社専用GPTs」や「AIプロトタイプ」を構築します。「学んで終わり」ではなく、翌日から実務で稼働する成果物があることが最大の特徴です。
2. 導入のハードルを極限まで下げる「初回無料体験」
まずは効果を実感していただくために、初回1回分を無料で提供します。自社への適性や導入効果を、リスクなく判断いただけます。
3. 現場から経営層まで、ニーズに合わせた2つのコース
【ビギナーコース】
全社員向け。ChatGPTの実務活用から、ノーコードでの自社専用AIツール作成までを2時間で体験。
【カスタマイズコース】
経営・事業責任者向け。1日で貴社の実課題をAIで解決するプロトタイプ（PoC）を設計・開発。
■ 研修プランの詳細
AI活用ワークショップ（ビギナー向け）
内容：プロンプトエンジニアリング、GPTs等による自社専用AI作成
成果物：動く自社専用GPTs、業務別テンプレート集
AI導入キャンプ（PoC開発・経営層向け）
内容：自社業務課題のAI要件定義、プロトタイプ共同開発（Claude Code等を使用）
成果物：動くAIプロトタイプ、AI活用ロードマップ
■ キャンペーン概要・お申し込み方法
「AI Camp」の初回無料体験は、特設サイトよりお申し込みいただけます。
※カスタマイズコースの内容は事前ヒアリングに基づき決定いたします。
特設サイトURL： https://ai-camp.tigy.co.jp
お申し込み方法： サイト内コンタクトフォーム、またはAI活用度診断よりお申し込みください。
特設サイトはこちら :
https://ai-camp.tigy.co.jp/
株式会社TIGY
会社名: 株式会社TIGY（ティジー）
所在地: 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2Ｆ
設立: 2025年6月
代表取締役: 工藤夕茉
事業内容: AI活用支援コンサルティング、DX推進支援、AIソリューション開発など
HP: https://tigy.co.jp/