虎も志願者も“全員中卒”！買取マクサスせきえもん主宰『中卒版 令和の虎』始動

株式会社マクサス

買取マクサス 代表のせきえもんは、大人気YouTube番組「令和の虎」の新企画として『中卒版 令和の虎』の始動をお知らせいたします 。本企画は、虎も志願者も例外なく「全員中卒」という異例のキャスティングで行われます 。

現在、パイロット版として撮影する3本の動画に向けて、自身の未来を変えたいと願う「中卒」の志願者を募集しています 。

■詳細は以下動画から

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9rSWlKkWi4o ]

企画資料はコチラ(https://docs.google.com/presentation/u/1/d/1ZhBz9hdxtiH-zmHLsEP3WAq5zLypLitvaq0DI1a33-Y/edit?usp=drivesdk)

■ なぜ「中卒」なのか？誕生の背景

令和の虎ユース（旧・受験生版令和の虎）が「大学受験＝学歴」をテーマにしているのに対し、本作はその真逆である「中卒」に焦点を当てています 。中卒は、社会が評価しにくい“過去”の象徴です 。だからこそ、強烈な相反性を生み出します 。

この番組の本質は「過去は変えられない。でも、諦めなければ未来は変えられる」ということです 。何も持たざる者でも未来は変えられる、その証明と環境を作るために本番組は誕生しました 。

詳細の動画はコチラ(https://www.youtube.com/watch?v=9rSWlKkWi4o)

企画資料はコチラ(https://docs.google.com/presentation/d/1ZhBz9hdxtiH-zmHLsEP3WAq5zLypLitvaq0DI1a33-Y/edit?slide=id.p1#slide=id.p1)

■ 衝突ではなく「対話と応援」で熱狂を生む

昨今注目を集める格闘技番組などが「殴り合い」「他人と戦う」「威圧」「衝突」を軸とするならば、『中卒版 令和の虎』は「対話」「自分と戦う」「支援」「応援」を軸とします 。

我々が扱う“強さ”は肉体的なものではなく、諦めない強さ、逃げない強さ、立ち上がる強さといった「精神的な強さ」です 。虎に求めるスタンスも、怖さではなく「本気の応援」です 。強そうな人が本気で優しい、そのギャップ（相反性）を武器に、応援で熱くする番組を作り上げます 。

詳細の動画はコチラ(https://www.youtube.com/watch?v=9rSWlKkWi4o)

企画資料はコチラ(https://docs.google.com/presentation/d/1ZhBz9hdxtiH-zmHLsEP3WAq5zLypLitvaq0DI1a33-Y/edit?slide=id.p1#slide=id.p1)

■ 志願条件は「中卒」のみ。最大100万円の未来投資

志願内容は、中卒であれば何でも可能です 。起業だけでなく、就職、転職、進学、そして再出発など、多様な挑戦を受け入れます 。

金銭支援は最大100万円です 。事業資金に限らず、学費や生活立て直し資金など、未来を変えるための用途であれば制限はありません 。出演者が全員中卒である性質上、品質保証やルールを守る保証ができないというリスクも開示していますが、「それでもやります」という強い覚悟で臨みます 。

■ 主宰（買取マクサス せきえもん）よりメッセージと展望

本プロジェクトは試験的企画として、まずは1日撮影で3本の動画を制作します 。令和の虎ユース平均再生数（20万～40万回）の2倍にあたる「目標再生数50万回」を掲げています 。動画が伸びれば本企画へ昇格しますが、伸びなければ終了の可能性もある背水の陣で挑みます 。

【主宰メッセージ】

「過去は変えられない。でも未来は変えられる 。何も持っていなくてもいい 。その証明を俺たちがやる 」

【虎へのメッセージ】

「成功は努力だけではない。今ある環境は運でもある 。才を私物化するな 。その力を未来を変えようとする人のために使おう 。一緒に未来を諦めない人の居場所を作りましょう 」

綺麗な番組にはなりません 。しかし、覚悟と応援が詰まった『中卒版 令和の虎』にぜひご期待ください 。

■株式会社マクサスについて

マクサスは、自社の買取サービスを中心に、買取業界の効率化・活性化の支援を行っています。買取サービスでは、一社でオールジャンルをカバーできる利便性を創業から一貫しています。最新家電から骨董品までさまざまな専門業者と提携し、幅広いネットワークを構築。より正確な査定を実現し、お客様に貢献してきました。循環型社会の構築は当たり前。マクサスは、プラスαの価値を。私たちはこれからも邁進してまいります。

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■会社概要

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事業内容：リユース事業

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