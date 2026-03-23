授業にメタバースを。クラスター、教育総合展「EDIX東京2026」に出展

クラスター株式会社

日本最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京2026」に出展いたします。

ブースでは豊富な導入事例にもとづいたデモ体験を随時実施し、教育現場を支援する具体的なソリューションを提示します。

ブースで体験できるテーマ

文部科学省※1によると、政府は2022年度から5年間でデジタル人材を230万人確保することを目標としています。こうした背景のなか、先生・教育関係者の方々から「次世代のデジタル人材育成のためのICT教育を実施するにあたり、教育現場で何をすればよいのか」というお声を多くいただいてきました。

clusterはこれまで800以上の教育機関に学びのツールとして導入されており、2025年度には計1,000時間以上の講習も実施しています。

そこで今回は、教育関係者の方々に向けて、「プログラミング・情報・探究でのメタバース教材」や「DXハイスクールにも対応したプログラム」を、事例紹介とデモ体験を通じてご紹介します。さらに、メタバース×AI×教育の最新活用事例のご紹介や、現役の教育関係者を招いたブース限定セミナーも予定しています。ぜひご来場ください。

※1 出典：文部科学省「文部科学省におけるデジタル推進人材育成の取組について」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai3/siryou10.pdf

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17626/table/417_1_f0af0a865ff5f4ac0c25497e933ab92a.jpg?v=202603231051 ]

DXハイスクール対応プログラム「cluster for Education」について

メタバース未経験の先生・教育関係者でもスムーズに導入できるよう、教材から研修までをトータルサポート。オンライン完結型のため、地域を問わず全国の学校で導入可能です。

【プラン1｜探究・情報I・II「3Dデザイン」ラボ】

生徒一人ひとりに専用の3D制作スペースを付与し、メタバース空間づくり・プログラミング・地域課題探究をひとつのプラットフォームで完結。文系の生徒でも取り組みやすい内容から始められ、慣れてきたら理系生徒向けにステップアップが可能です。

参考価格：40名×1クラスの場合 年間 180,400円（税込）～

【プラン2｜「メタバース制作指導」による実践的DX人材育成】

現役クリエイターが生徒を直接指導。手軽な入門コース（World Craftパック）から、Unity/Blenderを使った本格制作の応用コース（Unity/Blenderパック）まで選択可能です。

参考価格：40名×1クラスの場合 1,650,000円（税込）～

【プラン3｜実社会と連動する「まちのデジタルコピー×IoTセンサー連携」構築プロジェクト】

実在都市の3Dデータ（PLATEAU）と環境センサーを連動させる本格プロジェクト。情報IIや理数科・工業科・商業科の課題研究に最適です。

参考価格：受講者20名の場合 3,300,000円（税込）

▼詳細はこちら

https://www.educator.cluster.mu/

メタバースビズニュースにて教育活用事例の連載スタート

EDIX出展を記念して、クラスター株式会社が運営するオウンドメディア「メタバースビズニュース」にて、clusterを活用したメタバース教育の事例連載を開始いたします。現場で活用している教育関係者の方の取り組みを通じて、「導入するメリット」「生徒の学びへの変化」など、現場のリアルな声をお届けします。

【掲載記事】

・商業高校の学びをバーチャル空間で地域貢献に活かす「三重県立松阪商業高校：福井先生」：https://note.com/metaverse_biz/n/n1651c8023fe8

・「不登校支援×メタバースを通じて親子の孤独感を和らげる居場所を創出」ゆいりんく広島・めたさん：https://note.com/metaverse_biz/n/naab612b6657d

・高校生が挑んだ地方博物館の教育格差_バーチャル空間で実現する、博物館の新たな教育普及活動の形「青翔開智中学校・高等学校：水村阿礼さん・兼重堅志郎先生・池田夏暉先生」

：https://note.com/metaverse_biz/n/n315bb94988b1

▼詳細は下記よりご覧ください

https://metaversebiznews.cluster.mu/

教育関係者向け無料ウェビナー（3月27日開催）のご案内

『"何から始めればいい？"を解決。メタバース演劇に学ぶ「教育×メタバース実践法」』

「clusterに興味はあるが、授業での使い方がイメージできない」という先生に向けて、青山学院大学の現役の教師でもある宮田和樹先生が登壇。探究学習における「メタバース演劇」の活用法を具体的に解説します。

登壇者：

宮田 和樹 氏（研究者、青山学院大学総合文化政策学部プロジェクト准教授、つくまなラボフェロー）

佐藤 蕗子 氏（俳優、朗読サロン主宰、2023年度東京都公立学校特別専門講師）

yoikami 氏（VRダンサー／俳優／振付師、カソウ舞踏団 団長、VRダンス世界王者、モーションアクター）

開催日時:2026年3月27日（金）20:00～21:30

開催形式:オンライン（Google Meet）

参加費:無料

対象:学校の先生・教育関係者（プログラミング経験不問）

申込：https://forms.gle/RGbjJ768aaFYsk6Z8

関連リンク

cluster for エデュケーション 公式サイト

https://www.educator.cluster.mu/

クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

コーポレートサイト：https://corp.cluster.mu/

教育機関向けサイト：https://www.educator.cluster.mu/

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

https://metaversebiznews.cluster.mu/