大阪産業局主催イベントに登壇｜海外展開の成功を左右する「初期設計」を徹底解説

合同会社from TR大阪産業局主催イベントに登壇｜海外展開の初期設計を解説

合同会社from TR（本社：東京都台東区、代表：佳山 林倭⼰・棚原 政幸、以下 from TR）は、公益財団法人大阪産業局が運営する大阪産業創造館主催のイベントに登壇いたします。

本イベントでは、「海外展開における初期設計」をテーマに、これまでの支援実績をもとに、海外進出において企業が陥りがちな失敗と、成果につながる進出プロセスについて解説いたします。

特に、展示会出展や営業代行といった“打ち手先行”ではなく、「どの国を狙うべきか」「どの商流が成立するか」「どの条件で勝てるか」といった初期判断の重要性と、その具体的な整理方法についてお伝えします。



■登壇概要

・テーマ：海外展開における初期設計と成功確度を高める進出戦略

・内容：

- 海外進出で多くの企業が失敗する理由

- 成功企業が最初に行っている5つの判断

- 国選定／商流設計／価格・条件設計の考え方

- 実行につながる進出ロードマップの作り方

・対象：海外展開を検討しているメーカー・ブランド企業様

※イベント詳細はこちら：

https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=47096

■登壇背景

from TRは、これまで世界26カ国・70以上のブランドの海外展開支援を通じ、市場選定・商流設計・営業設計・実行支援まで一気通貫で支援してきました。

その中で、多くの企業が「何から始めるべきか分からない」という課題を抱えたまま施策を先行し、成果につながらないケースを数多く見てきました。

本登壇では、そうした課題に対し、“動く前に整えるべき初期設計”を体系化して共有いたします。

■登壇・研修のご相談について

from TRでは、本テーマに関連するセミナー登壇・研修・企業向け勉強会のご依頼を受け付けております。

・海外展開を検討している企業向けの講演

・自治体／支援機関主催のセミナー登壇

・社内向け勉強会／事業開発研修 など

ご関心のある企業・団体様は、お気軽にお問い合わせください。

■ 合同会社from TRについて

設立：2021年1月8日

代表者：佳山 林倭⼰・棚原 政幸

所在地：東京都台東区東上野2-13-2 上野スカイビルA1007

事業内容：海外進出支援・マーケティングおよびブランディング支援

URL：https://www.fromtr.jp/

海外進出支援サービス（クロスボーダーハブ）：https://fromtr.jp/cross-border-hub

■ 本件に関するお問い合わせ

合同会社from TR

E-Mail：info@fromtr.jp