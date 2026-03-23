SNSで話題の黒い画面「Claude Code」講座が非エンジニアに人気！講座が２→３時間にグレードアップ

非エンジニアにも話題沸騰！「Claude Code」講座が３時間にグレードアップ」

サイバーフリークス株式会社

本来はエンジニア向けのツールとして知られる「Claude Code」ですが、今やビジネスパーソンや事務職・営業職・マーケターなど、プログラミング未経験の非エンジニアにも爆発的な人気を集めています。SNS（X等）では「日本語で指示するだけでファイルが自動でできた」「業務効率が劇的に上がった」という驚きの声が日々トレンド入りしています。

そんな注目のツールを、プログラミング知識ゼロでもマスターできる「Claude Code講座」が、さらに内容を充実させて２時間から３時間にグレードアップ。申し込みが殺到しています。

プレスリリースの背景

サイバーフリークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中淳介）が運営する「AI駆動開発協会」は、話題のAIツール「Claude Code」を非エンジニアでも習得できる研修サービスを提供しており、今回、講座内容をさらに充実させ２時間から３時間へとグレードアップいたしました。

本研修は、プログラミング未経験者でも日本語でAIに指示するだけで業務を効率化できるよう設計されており、非エンジニアの受講者からも「こんなに簡単に仕事が自動化できるとは思わなかった」と好評を博しています。

AI系インフルエンサー「せお丸」が監修

■ 研修概要・お申し込み

メディア取材も受付中

受講時間: 3時間（オンライン完結）

受講料: 39,800円（税抜）

詳細・申込: https://aidd.jp/training/claude-code/personal/

■ この研修は「コスト」ではなく「投資」です

仮に月給35万円の方がこの研修で業務効率が10%アップすると、毎月3.5万円分の生産性が生まれます。研修費用39,800円は、わずか約１ヶ月で回収できる計算です。年間では約42万円分の効率化--実に投資額の約10倍のリターンです。

さらに20%効率アップすれば、年間84万円分の業務効率化が実現します。「黒い画面」は難しいものではなく、あなたの強力な業務アシスタントになります。

本件に関するお問い合わせ

・お問い合わせフォーム(https://aidd.jp/contact/?subject=claude-code-training)

【会社概要】

商号： サイバーフリークス株式会社

代表者： 代表取締役 田中淳介

所在地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目6番2号 エクラート渋谷ビル5F

事業内容： エンジニア研修事業、AI駆動開発協会の運営、SES、人材紹介

URL： https://cyber-freaks.co.jp/