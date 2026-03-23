¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¡¼¥ÞIT¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ ¥¨¥¥¹¥Ý2026¡¢TXP¤È¶¦Æ±½ÐÅ¸¡¡¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ëÀõÈø·¼»Ò»á¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤â³«ºÅ
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äºêÇîÇ·¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥ÞIT¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ ¥¨¥¥¹¥Ý 2026¡Ê²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì8¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤·¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï½éÆü21Æü¡Ê²Ð¡Ë15:30¡Á16:00¡Ö´õ¾¯¼À´µ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤Î²Ä»ë²½¡½ RWD¤ÇÂª¤¨¤ëÆü¾ï¿ÇÎÅ¤Î¼ÂÂÖ ¡½¡×¤ÈÂê¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÀõÈø·¼»Ò»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£Åì8¥Û¡¼¥ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥ÞIT¥Õ¥©¡¼¥é¥à8J²ñ¾ì¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ÏTXP Medical³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¯¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÎÀõÈøÂåÉ½¡Û
¡¡¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ö¡¼¥¹¡ÊÅì8¥Û¡¼¥ëÆâ¥Ö¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡§8F-18¡Ë¤Ø¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php#8J-07
¥Õ¥¡¡¼¥ÞIT¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ ¥¨¥¥¹¥Ý 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.pharmait-expo.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼¡¡Ã´Åö¡§·¯ÄÍ¡¢ÀÖ±©¡¢µâÅÄ
TEL¡§03-5283-6911¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡MAIL¡§pr@mdv.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php#8J-07
¥Õ¥¡¡¼¥ÞIT¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ ¥¨¥¥¹¥Ý 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.pharmait-expo.com/
¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï½éÆü21Æü¡Ê²Ð¡Ë15:30¡Á16:00¡Ö´õ¾¯¼À´µ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤Î²Ä»ë²½¡½ RWD¤ÇÂª¤¨¤ëÆü¾ï¿ÇÎÅ¤Î¼ÂÂÖ ¡½¡×¤ÈÂê¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÀõÈø·¼»Ò»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£Åì8¥Û¡¼¥ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥ÞIT¥Õ¥©¡¼¥é¥à8J²ñ¾ì¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ÏTXP Medical³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¯¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÎÀõÈøÂåÉ½¡Û
¡¡¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ö¡¼¥¹¡ÊÅì8¥Û¡¼¥ëÆâ¥Ö¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡§8F-18¡Ë¤Ø¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php#8J-07
¥Õ¥¡¡¼¥ÞIT¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ ¥¨¥¥¹¥Ý 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.pharmait-expo.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼¡¡Ã´Åö¡§·¯ÄÍ¡¢ÀÖ±©¡¢µâÅÄ
TEL¡§03-5283-6911¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡MAIL¡§pr@mdv.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php#8J-07
¥Õ¥¡¡¼¥ÞIT¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ ¥¨¥¥¹¥Ý 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.pharmait-expo.com/