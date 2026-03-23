【亀戸天神藤まつり連動】船橋屋デジタルスタンプラリーを開催中

株式会社船橋屋

株式会社船橋屋（所在地：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、スマートフォンを活用した「船橋屋デジタルスタンプラリー」を開催しております。

本企画は、亀戸天神社で開催される「藤まつり」に合わせて実施するデジタルスタンプラリーです。

来訪者が亀戸の街を巡りながら、クイズやGPSチェックインなどを通じてスタンプを集めることができ、達成数に応じて船橋屋亀戸天神前本店で利用できる特典を受け取ることができます。

歴史ある和菓子屋である船橋屋が、地域イベントと連動した街歩き体験をデジタルで提供することで、亀戸の魅力や和菓子文化をより多くの方に楽しんでいただくことを目的としています。

SNSキャラクターくずもちくんデザインのデジタルスタンプカード■【初の試み】船橋屋デジタルスタンプラリーとは

本スタンプラリーは、クラウドサーカス株式会社(https://cloudcircus.jp/)のMetabadge（メタバッジ）を活用した、スマートフォンから無料で参加できる企画です。

指定された条件をクリアすることでスタンプを獲得でき、達成数に応じて特典が用意されています。

期間中は、亀戸天神社の藤まつりと連動したチェックイン企画や、アンケート参加など複数のスタンプ取得方法を設けています。

↓スタンプカード取得/詳細はこちらから

https://view.cloud-stamp.com/card/20254a29-5d93-4d52-ae79-e562279639f5/overview

■ スタンプ取得方法

【スタンプ１.】

船橋屋検定（オンラインクイズ）に挑戦

船橋屋の歴史や商品に関するクイズに回答し、合格すると10スタンプを取得できます。

取得期間：～2026年4月30日(木)

【スタンプ２.】

亀戸天神藤まつりでGPSチェックイン

藤まつり開催期間中に亀戸天神社周辺でGPSチェックインすると15スタンプを取得できます。

実施期間：2026年4月4日(土)～5月6日(水)

【スタンプ３.】

かき氷アンケートに回答

食べたいかき氷の味に関するアンケートに回答することで75スタンプを取得できます。

回答期間：2026年5月12日(火)～8月20日(木)

※回答者の中から抽選でプレゼントが当たるSNSキャンペーンを予定

■ 達成数に応じた特典

スタンプ取得数に応じて、船橋屋亀戸天神前本店で利用できる特典をご用意しています。

15スタンプ達成

・トッピングサービス

・白玉3粒

・アイスクリーム（バニラ／抹茶）など

※トッピングのみの提供はしておりません。

30スタンプ達成

・くず餅3切れプレゼント

55スタンプ達成

・かき氷スタンプカード（4000円相当）プレゼント

※特典利用期間：2026年4月4(土)～9月10日(木)

かき氷スタンプカードの交換は5月12日(火)～9月10日(木)

■企画概要

企画名：船橋屋デジタルスタンプラリー

開催期間：2026年3月20日(金)～9月10日(木)

参加方法：スマートフォンから専用ページにアクセスして参加

参加費：無料

船橋屋について

1805年江戸時代に創業し、2026年で創業221年目を迎えた関東風のくず餅屋です。

船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸発酵させて蒸し上げる【和菓子では珍しい発酵食品】。長期間乳酸発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。

また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。

発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。