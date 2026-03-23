【教育DXで先生にゆとりを！】3万人が選んだ教員専用『デジタル先生手帳』2026年度版発売

HELLO PLANNERHELLO PLANNER（北海道・函館／代表：草島 実則）ではiPadで使える教員向け『デジタル先生手帳シリーズ』を発売。 校種・役割に合わせたシリーズが好評（小学／中学・高校／保健室（養護教諭）／特別支援学級／他）

■ 開発ヒストリー

近年、教員の働き方として授業準備や校務分掌、会議、保護者対応といった多岐にわたる業務と長時間労働が社会課題となっています。

そこでHELLO PLANNERでは「先生のための手帳づくり」をモットーに、教育現場での実務経験に基づく時間管理ノウハウを凝縮した、iPad専用デジタル手帳を開発しました。

本プロジェクトの原点は、開発者がかつて支えられた恩師への「恩返し」という強い想いから「先生応援事業」として始め、デジタル先生手帳のパイオニアとして6年間、改善を続ける中で全国の先生に広まり、累計3万ダウンロードを突破。また学校単位での導入事例や問い合わせも増加中。

今後も、教育現場のDXを「手帳」という身近なツールから支え、先生が本来の役割である子どもたちと向き合う時間により専念できる環境づくりを推進してまいります。

■ デジタル先生手帳とは

デジタル先生手帳はアナログ＋デジタルの良さを活用

「デジタル先生手帳」は、予定管理・授業計画・校務管理など、教員の日々の業務を一元管理できる

手帳で、iPadのGoodnotesなどのノートアプリに読み込んで使用します。

リンク機能などを活用し、必要なページへ素早くアクセスできる構造で、教員の時間管理と業務整理をサポートします。

■ 『デジタル先生手帳シリーズ』4つの特徴

1. 校種・役割に特化した先生のための手帳

・小学校版：学級経営や週案、授業計画から校務管理まで学校業務をカバー。

・中学・高校版：クラスごとの時間割、板書計画を中心に、校務管理を含めて対応。

・特別支援学級版：生徒一人ひとりに寄り添う「個別の指導計画」

・保健室（養護教諭）版：保健行事や各種記録など保健室業務の進捗管理に特化。

2. デジタルとアナログの両方の良さを持つ新しい手帳

紙の手帳のように、手書きで書ける自由さと、デジタルを活かして数千ページから開きたいページがすぐに開ける機能や手書き文字も含めた検索など新しい手帳として先生の時短に貢献します。

（※ノートアプリ利用）

3. 進化する手帳

リリースから6年。毎年、実際に使用している先生方へのアンケートを実施し、ミリ単位のレイアウト調整や新機能の追加を行っています。「先生が本当に欲しかった機能」が詰まった、進化し続ける手帳です。

4. 選べる・楽しめる手帳

様々な週案や板書、カラーから自分だけのオリジナル感覚の手帳が選べます。またiPadのノートアプリを使用して、写真の貼り付けやページの追加、デジタルステッカーによる装飾など、楽しみながら続ける事ができます。

■ 商品紹介：小学校 ／ 中学・高校 ／ 特別支援学級 ／ 保健室［養護教諭］

予定ページは、学校独自の週案を含む3タイプを用意各教科の必要時間分の授業計画ページ

6クラスに対応した日ごとの板書ページと連携クラスごとの授業計画や校務管理全般。

特別支援学級の生徒15人分の個別指導計画生徒ごとに1年分の月間＋週間記録

養護教諭の声を活かしたレイアウト保健業務でよく使われるシート記録シート

■ ご利用者の声

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RcbIoNVK1jE ]無料体験版付きカタログのダウンロード :https://hello-planner.com/free-download実際にiPadに入れて操作を試せる無料の体験版付きカタログを配布中- 今年度は友達にもいっぱい勧めました。- 毎年、改良されて使いやすくなっているので、楽しみです。- 毎日活用させていただいてます！とても使いやすいです。- 毎年、先生手帳を大切に使わせていただいています。日々の業務を支えてくれるこの手帳は、私にとってなくてはならないものです。来年度のものも、届くのを楽しみにしておりました。作り手のこだわりが伝わる毎年のアップデートに、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。職場の仲間にも紹介し、愛用の輪が少しずつ広がっています。これからも、素敵な商品を届けてくださるのを楽しみにしています。

■ 商品詳細・価格

商品名：先生手帳シリーズ（2026年度版）

種類：

・小学校版 【レギュラー ／ ライト】

・中学・高校版 【レギュラー ／ ライト】

・ほけんしつ版

・特別支援学級版 （小学 ／ 中学）

内容：

小学／中学・高校【レギュラー版】 販売価格：2,200円（税込）

保健室／特別支援学級 販売価格：2,200円（税込）

・スケジュールは2026/2~2027/4(15ヶ月)をカバー

・週案：1週間見開きタイプ／週案＋記録の分割タイプ／週案＋貼付けスペースの貼付けタイプ

・板書：黒板タイプ／ノートタイプ

・ステッカー：はカラフルでおしゃれなシールが100種以上！

（※）週案、板書、ステッカーは種類によって異なります。

【ライト版】 販売価格：1,800円（税込）

・ライトは予定管理のみのページになります。

【その他】生徒記録、時数計算表、教員用デジタルステッカー等も販売

商品詳細・ご購入案内 :https://hello-planner.com/sensei_techo各商品の詳細・ご購入ページ案内

【 ご利用条件 】

・iPad（※2020年以降の機種を推奨）

・ノートアプリ：Goodnotes 6

・デジタルペン（Apple Pencil等）

※デジタル先生手帳はPDFテンプレートとして、GoodnotesなどのiPad用手書きアプリに読み込んで使用する製品です。

■ 会社概要

会社名：HELLO PLANNER（ハロー プランナー）

所在地：北海道函館市

代表者：草島 実則

事業内容：デジタルコンテンツ事業、教育DX推進事業、教員向けコンテンツ開発

公式サイト：https://hello-planner.com/

■ お問い合わせ先

HELLO PLANNER

メール：support@hello-planner.com

お問い合わせフォーム：https://hello-planner.com/contact

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