【横浜市岩間市民プラザ】午前の音楽会vol.157 若き邦楽界のホープ

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公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

お昼の前にちょっぴりぜいたく素敵な音楽を！


午前の音楽会はクラシックの曲を分かりやすくトークを交えてお届けするコンサートです。


今回は若き邦楽界のホープと言うことで、才能抜群の尺八と箏のお二人をお迎えします。


邦楽の古典からバッハ、ピアソラまで挑戦します。ご期待ください！


日本のメロディもあります。




予定演奏曲目


・光崎検校　五段砧　　


・バッハ　G線上のアリア　　


・ピアソラ　タンゴの歴史より　　


・日本の四季　ほか



【出演者】


吉越瑛山　Yoshikoshi Euzan/尺八



吉越瑛山


愛知県春日井市出身。東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学大学院音楽研究科修士課程修了。これまで、野村峰山（人間国宝）、藤原道山、竹村皓盟の各氏に師事。都山流師範。





吉越大誠　Yoshikoshi Taisei/箏



吉越大誠

東京藝術大学を卒業。くまもと全国邦楽コンクール 最優秀賞・文部科学大臣賞・熊本県知事賞。あいおい全国邦楽コンクール 金賞。賢順全国箏曲コンクール 1位。文化庁邦楽普及大使。





七澤清貴 Kiyotaka Nanasawa/ヴァイオリン



七澤清貴

東京藝術大学附属音楽高校、同藝術大学、パリ・エコールノルマルを全て首席で卒業。多久興、海野義雄、ブローダス・アール、ルイ・グレラー、マックス・ロスタル、フォンタナローザの各氏に師事。スイスにてロスタルコンクール第1位。スイスビエール市立交響楽団で3年間コンサートマスターを務める。


帰国後、神奈川フィルハーモニー管弦楽団で20年間コンサートマスターを務める。主要オーケストラの客演コンサートマスターを歴任。複数のコンサートシリーズの企画、運営、演奏を全国で展開している。





開催概要

日　 時　　2026年5月16日(土）　開場10:50　開演11:10　終演12:10予定


会　 場　　横浜市岩間市民プラザ　4Fホール


入 場 料 1,500円【全席指定】


チケット取り扱い　横浜市岩間市民プラザ Tel:045-337-0011


（9:00～21:00 休館日＝2026/4/6、20、5/11）



【問合せ】


　横浜市岩間市民プラザ　〒240-0004横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-15


　Tel:045-337-0011/Fax:045-337-2500


　https://iwamaplaza.jp/



【主催】


　横浜市岩間市民プラザ（吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ/株式会社tvkコミュニケーショ


　ンズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド共同事業　　


　体）、ななさわ音楽工房



横浜市岩間市民プラザ
横浜市岩間市民プラザ

相鉄線・天王町駅近くに位置するホール、ギャラリー、会議室、4つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。

吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）