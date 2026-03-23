【横浜市岩間市民プラザ】午前の音楽会vol.157 若き邦楽界のホープ

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

お昼の前にちょっぴりぜいたく素敵な音楽を！

午前の音楽会はクラシックの曲を分かりやすくトークを交えてお届けするコンサートです。

今回は若き邦楽界のホープと言うことで、才能抜群の尺八と箏のお二人をお迎えします。

邦楽の古典からバッハ、ピアソラまで挑戦します。ご期待ください！

日本のメロディもあります。

予定演奏曲目

・光崎検校 五段砧

・バッハ G線上のアリア

・ピアソラ タンゴの歴史より

・日本の四季 ほか

【出演者】

吉越瑛山 Yoshikoshi Euzan/尺八

吉越瑛山

愛知県春日井市出身。東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学大学院音楽研究科修士課程修了。これまで、野村峰山（人間国宝）、藤原道山、竹村皓盟の各氏に師事。都山流師範。

吉越大誠 Yoshikoshi Taisei/箏

吉越大誠

東京藝術大学を卒業。くまもと全国邦楽コンクール 最優秀賞・文部科学大臣賞・熊本県知事賞。あいおい全国邦楽コンクール 金賞。賢順全国箏曲コンクール 1位。文化庁邦楽普及大使。

七澤清貴 Kiyotaka Nanasawa/ヴァイオリン

七澤清貴

東京藝術大学附属音楽高校、同藝術大学、パリ・エコールノルマルを全て首席で卒業。多久興、海野義雄、ブローダス・アール、ルイ・グレラー、マックス・ロスタル、フォンタナローザの各氏に師事。スイスにてロスタルコンクール第1位。スイスビエール市立交響楽団で3年間コンサートマスターを務める。

帰国後、神奈川フィルハーモニー管弦楽団で20年間コンサートマスターを務める。主要オーケストラの客演コンサートマスターを歴任。複数のコンサートシリーズの企画、運営、演奏を全国で展開している。

開催概要

日 時 2026年5月16日(土） 開場10:50 開演11:10 終演12:10予定

会 場 横浜市岩間市民プラザ 4Fホール

入 場 料 1,500円【全席指定】

チケット取り扱い 横浜市岩間市民プラザ Tel:045-337-0011

（9:00～21:00 休館日＝2026/4/6、20、5/11）

【問合せ】

横浜市岩間市民プラザ 〒240-0004横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-15

Tel:045-337-0011/Fax:045-337-2500

https://iwamaplaza.jp/

【主催】

横浜市岩間市民プラザ（吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ/株式会社tvkコミュニケーショ

ンズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド共同事業

体）、ななさわ音楽工房

横浜市岩間市民プラザ

相鉄線・天王町駅近くに位置するホール、ギャラリー、会議室、4つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。



吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）