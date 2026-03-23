【３月24日から随時公開】神戸市の市幹部職員、兵庫県の県幹部職員の人事異動情報が瞬時に分かる！

株式会社 神戸新聞社※スマートフォンの画面はイメージです

株式会社神戸新聞社（本社：兵庫県神戸市）は、同社のニュースサイト「神戸新聞NEXT」において、神戸市の市幹部職員および兵庫県の県幹部職員の人事異動情報を検索できるサービスを今年も公開します。

■検索機能を拡充

昨年ご好評をいただいた「兵庫県幹部職員 人事異動情報」の検索機能を、今年から新たに「神戸市幹部職員 人事異動情報」にも拡充しました。新旧いずれの部署名や職員名からでも検索できるため、目的の人事情報にこれまで以上にスムーズにアクセスしていただけます。単なる「異動の確認」にとどまらず、自治体向け営業や地域連携・協働の戦略立案など、実務に直結する情報基盤としてご活用いただけます。

さらに今年から、新コンテンツとして「兵庫県警幹部の人事異動情報」の掲載も開始。県・市行政に加え、警察幹部の人事も一元的に確認できることで、より幅広く、立体的な人事情報をお届けしていきます。今後は春の定期人事だけでなく、その他のタイミングで行われる人事異動についても順次更新していく予定です。

神戸市の幹部職員の人事異動 :https://www.kobe-np.co.jp/news/kobecityjinji/?utm_source=PRT&utm_medium=release&utm_campaign=jinji兵庫県の幹部職員の人事異動 :https://www.kobe-np.co.jp/news/kenjinji/?utm_source=PRT&utm_medium=release&utm_campaign=jinji【NEW】兵庫県警幹部の人事異動 :https://www.kobe-np.co.jp/news/kenkeijinji/?utm_source=PRT&utm_medium=release&utm_campaign=jinji

■公開予定日時

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6053/table/318_1_8d0ebb2653775837b3b813c14f380a4c.jpg?v=202603231051 ]

※公開時間は変更になる場合があります

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■まずはデモ検索で体験を

■紙面ビューワーで一覧チェックもOK

※画像は開発中のものですデモ検索体験はこちら :https://kobe-np.co.jp/news/kenjinji/meibo/demo/?utm_source=PRT&utm_medium=release&utm_campaign=jinji※画像は昨年のものです

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